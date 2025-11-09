獨／騎車、小黃碰撞！ 童倒地大哭 母控運將逼車

機車跟計程車發生碰撞，女騎士跟女兒倒地受傷。（圖／TVBS）

一起機車與計程車碰撞事故引發爭議，事發於新北市蘆洲光榮路與長榮路路口。一名38歲女性騎士載著4歲女兒騎乘機車時，指控一輛計程車打右轉方向燈後卻未轉彎，反而繼續直行導致雙方碰撞。這起事故造成母女倒地受傷，女騎士全身多處擦傷，女童膝蓋受傷且受到驚嚇。女騎士認為計程車司機可能是惡意逼車，而計程車司機則堅稱自己只是正常直行。

事故發生在傍晚5點多，當時綠燈亮起，女騎士載著女兒起步行駛。行駛過程中，她發現旁邊的計程車突然打右方向燈，她立即往右偏閃避並繼續直行。然而，通過路口後，計程車再次出現在鏡頭前，兩車發生碰撞。碰撞發生後，機車搖晃倒地，現場傳來小孩哭喊聲，計程車也隨即停下。

女騎士對事故經過表示疑惑，她認為計程車司機可能沒有真正打算右轉，而是想要切出來。她表示當時來不及反應，只能直接閃過對方往前走。女騎士說：「我不知道他是想逼車，還是他就是有擦撞到我們。」從現場狀況可見，計程車側邊車身留下了一道長長的痕跡。

對於事故後的互動，女騎士表示計程車司機沒有惡言相向，表示自己是好好開車，直直走，好好地開。

警方到場處理事故，雙方酒測值都為零。為了蒐集更多證據，女騎士在網路上徵求其他行車記錄器的畫面。至於計程車司機是否真的有逼車行為，將由警方進行進一步調查認定。

