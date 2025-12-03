獨》高中生公民考卷「寫中華民國」被扣分？校方回應了

有高中生近期在社群平台Threads曬出自己的公民考卷，稱在一道列出美國、中國、日本、台灣、新加坡、韓國的題目中，自己因在答案卷上寫下「中華民國」而非「台灣」，遭到紅筆圈起，相關話題引發網友熱議。《中時新聞網》3日上午電訪國立岡山高中教務處蘇主任，蘇主任表示，「閱卷老師當下以紅筆將其答案圈起，但考試後並未予以計分或扣分」，蘇主任強調，此題為圖表試題，評分答案主要依照題目圖表資訊制定。

有岡山高中學生1日在Threads發文，上傳自己的公民與社會期中考試卷，並且寫道，「答案寫自己國家的本名，但還是被扣了分數」。而在原PO的考卷上可看到，在第51至60題的題組中，列出美國、中國、日本、台灣、新加坡、韓國，以「美元匯率」和「購買力平價指數（PPP）」換算後的GDP數據，讓學生判斷並作答，原PO因在答案寫下「中華民國」，被老師以紅筆圈起，引發網友熱議。其中不少網友對學校做法不認同。

對此，國立岡山高中教務處蘇主任表示，學校確實在公民與社會期中考時出具該份試卷，但出題教師與負責閱卷的教師並非同一人。閱卷老師在批改該名學生考卷時，僅以試題所附的標準答案作為評分依據。由於學生作答內容與標準答案相異，閱卷當下以紅筆將其答案圈起，但考試結束與學生討論時，並未承諾將予以計分或扣分，而是僅表達解題參考方向。隨後，閱卷老師也回到教學研究小組內部展開專業討論，並確認該題測驗核心為經濟史範疇，而非涉及國家認同議題。

蘇主任進一步說明，此事件發生於上周一，教務處已於隔日周二於成績系統內完成分數更正。部分學生可能尚未查閱更新後的成績即在社群平台發文，導致外界對閱卷程序與評分結果產生時間落差上的疑慮。

對此，蘇主任坦言，閱卷教師當時並未意識到題目批改結果會對學生造成較大心理影響，因此也低估了後續討論擴散的程度。他強調，教務處與科內老師今日會在課堂再次向全班學生說明始末，並在課堂上進一步釐清題意與標準答案制定邏輯。

針對該題的標準答案內容，蘇主任強調，此題為圖表試題，評分答案主要依照題目圖表資訊制定。「圖表中明確標示了該題對照的國家資訊，原先的標準答案正是依照題目圖表所列的國家進行對照與判斷，並無額外延伸」。

為避免疑慮擴大，也協助學生理解評分準則，蘇主任表示今日授課老師會在課堂上同步提醒所有學生確認更新後的試卷說明與成績更正資訊，確保資訊一致透明。

