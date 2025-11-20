政治中心／林靜、廖文璞 台北報導

日本新任首相高市早苗，近來針對"台灣有事"的強硬表態，引發中國強烈不滿，祭各種手段施壓抗議，台日混血議員山田摩衣跟民視獨家透露，去年訪日時，她和高市的可愛互動，直呼雖然在政界高市是"鐵娘子"形象，但其實私下待人親切溫暖，還一度誤會她是東京板橋的議員。

新北市議員（民）山田摩衣 ：「我那時候就有跟她說，我可不可以跟妳拍一張照，然後有一個台日友好，她說當然，當然可以。」

廣告 廣告

拿出去年訪日，跟時任眾議員的日本首相高市早苗合照，台日混血議員山田摩衣，愈講愈興奮，還透露兩人私下交談的可愛互動。

獨！高市早苗不畏中施壓挺台 山田摩衣爆「鐵娘子」私下親切溫暖

高市早苗不畏中施壓挺台 山田摩衣爆「鐵娘子」私下親切溫暖（圖／民視新聞）新北市議員（民）山田摩衣 ：「第一眼我就被她吸引，當天她也是對我有充了滿各種疑問，為什麼妳叫做山田摩衣，我就跟她講說，我是山田摩衣，我爸爸是日本人，媽媽是台灣人，我就說我是新北市議員 ，板橋區的市議員，她就說板橋，東京也有一個板橋，所以她就，欸，欸了一個很大聲這樣，很可愛的那一面。」

透露高市早苗鏡頭外，對人溫暖直爽的一面。不過近來，她因為一番"台灣有事"的表態，引發中國強烈不滿，不過日本人對這位首位女性首相的支持度，可沒減少，而且似乎隨中國施壓力道愈大、民調愈高，山田摩衣認為，她不屈不撓的精神、鼓舞了日本民眾、尤其女性。

新北市議員（民）山田摩衣 ：「日本第一位女首相，其實一路走來，她都非常非常不簡單，我相信也是因為她始終如一，一直以來都有非常堅定的意志，還有鐵娘子的形象，讓大家非常的喜歡

因為她堅定的態度，也就是為什麼，她的民意支持度可以這麼高。」

印太戰略智庫執行長 矢板明夫：「（之後有可能會撤回她在國會的言論嗎）那應該不可能，這考慮到國家的安全，而且高市早苗，只說一個實話而已，她不可能說台海跟日本的安全無關，所以說這是不可能的。」

獨！高市早苗不畏中施壓挺台 山田摩衣爆「鐵娘子」私下親切溫暖

高市早苗不畏中施壓挺台 山田摩衣爆「鐵娘子」私下親切溫暖（圖／民視新聞）印太戰略智庫執行長矢板明夫分析，國家安全非同小可、高市早苗的言論不會收回。面對惡鄰施壓，台日合作，共同對抗威權中共。

原文出處：獨！高市早苗不畏中施壓挺台 山田摩衣爆「鐵娘子」私下親切溫暖

更多民視新聞報導

誣指林智堅圖利判賠30萬 陳智菡竟PO文「為司法致哀」

路透：中國民用貨船與渡輪組「影子海軍」演練奪台

4縣市政府怠職未解任「中籍村里長」 內政部出手了

