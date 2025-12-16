獨／高雄市長初選最新民調 邱議瑩穩定領先

▲ 根據《NOWNEWS今日新聞》獨家取得綠營內參民調，邱議瑩獲得51.4%的支持度，不僅是穩定位居第一，且在經過11月30日大造勢，如同「火力展示」，展現驚人的爆發力。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 2026年民進黨高雄市長初選將於1月12日至1月17日舉行電話民調，四名候選人進入最後衝刺階段。根據《NOWNEWS今日新聞》獨家取得綠營在賴瑞隆霸凌事件後，首波內參民調，邱議瑩獲得51.4%的支持度，不僅是穩定位居第一，也逐步拉開與其他候選人的差距；許智傑則以48.5%的支持度微幅領先賴瑞隆的48.4％與林岱樺的48.1％，呈現三人拉鋸。

根據民進黨採取的「對比式民調」，邱議瑩51.4%領先柯志恩29.1%，未表態19.5%；賴瑞隆48.4%領先柯志恩29.5%，未表態22.0%；許智傑48.5%領先柯志恩30%，未表態21.5%；林岱樺48.1%領先柯志恩25.4%，未表態26.5%。邱議瑩是支持度唯一超過五成的候選人。

另一方面，若是採取「互比式民調」，邱議瑩20.1%、賴瑞隆18.9%、許智傑8.6%、林岱樺15.7%、未表態36.6％邱議瑩同樣位居第一，獲得最多支持。

進一步分析民調數據趨勢，邱議瑩呈現穩定上升，甚至有加速衝刺的現象，顯示在經過11月30日大造勢，如同資深媒體人黃暐瀚所說的「火力展示」，藉由陳水扁、蘇貞昌等黨內大老，以及黨內跨派系立委，還有跨黨派正副議長與議員共同力挺下，展現驚人的爆發力。

地方人士分析，近期國會呈現朝野僵局對立，高雄市民期盼一位敢於為高雄講話、為高雄展現強悍姿態抗衡藍白的政治人物，邱議瑩在所有候選人中，最勇於站出來與藍白正面對抗，「這部分也加了不少分。」

另一方面，呈現下滑趨勢的賴瑞隆，與近期受到疑似學校霸凌事件，以及美麗島事件時提及陳菊前市長的臉書文章，導致民調受到顯著影響；此外，在本份民調中位居第二的許智傑也將於月底舉行大造勢，是否會對選情產生進一步變化，值得注意。

調查方式以中華電信高雄市電話住宅用戶為抽樣母體，依據比例樣本配置法分配區域樣本數，採分層比例隨機抽樣法選取住宅電話樣本。訪問對象：調查區域內年滿 20 歲以上之成年民眾。訪問日期：114 年 12 月 11 日至 13 日。有效樣本：總有效樣本 1,069 份。抽樣誤差：在 95％的信心水準下，約±3.0 個百分點。

