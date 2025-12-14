獨／高雄扯雨刷怪客毀近30輛車落網 犯嫌就住案發地附近

高市大寮81期重劃區9月和10月有近30輛轎、貨車的後雨刷遭人破壞扯斷，被害車主氣炸PO網大罵犯嫌「狼心狗肺」；因當地監視器不完善，警方守株待兔10餘天，終逮獲住案發地附近的72歲張姓男子，張疑以破獲雨刷為樂，雖警方建請羈押但獲交保。

9月27日，高市一名網友kisseveyoday在網路Threads連兩天怒貼文指，愛車後雨刷被惡意破壞，整支拔起，打算去停有監視器的地方。他研判應該會有其他車遭殃，果不其然，事發隔天到同一地點查看，數一數共有11車雨刷也遭毀壞，怒罵對方「狼心狗吠的壞人」，並貼文提醒其他車主注意。

沒想到，警方還沒抓到這名扯斷雨刷的怪人，10月中旬在同一重劃區又有10多輛車受害，有網友拍下畫面PO上網路社群，包括Toyota、SUZUKI、Volvo、三菱、福斯、現代、Luxgen等各廠牌車輛的後雨刷遭被惡意扯斷。

由於當地為重劃區，明年度完成建置新監錄系統，為避免類似情事再度發生，轄區林園警分局除加強巡邏密度，加裝臨時監視器外，為了抓扯雨刷怪客，警方以土法煉鋼，守株待兔方式，在現場派員輪流埋伏、守候。

10月30日近清晨時分，見一名年邁男子狀似運動出現在轎車旁，動手扯轎車雨刷時，當場趨前將他逮捕。

警方清查犯嫌身分，是72歲張姓男子，據了解，張就住在案發地附近，每天會晨運，疑以破壞雨刷為樂，警方研判新聞報導後，張翁一度收手，沒料，10餘天後又再度犯案，當場被警方「人贓俱獲」。

警方以毀損罪嫌將張移送高雄地檢署偵辦，並張犯案有反覆實施之虞，導致民眾生命財產損失，建請檢察官羈押，但檢方命張交保候傳。

