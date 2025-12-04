獨／高雄驚爆「超級吸金女」！男醫師被騙1800萬...含淚報案親曝兩人關係

法務部調查局高雄市調查處。施書瑜攝



高雄教育圈與上流社交界驚爆高額吸金案，一名50多歲的男醫師向高雄市區某分局報案，指稱與邱姓女子因醫病關係結識，卻在信任建立後遭對方以「每月高額獲利」為由誘導投資，最終投入約1800萬元，知情人士透露，新聞爆發後，恐怕會有更多受害者浮現。

高雄市區某分局低調證實，60年次的男醫師於12月2日前往報案。他透露與邱姓女子早在108年因醫病關係結識，邱女是他的患者，雙方建立信任後，邱女以「熟悉投資操作、可穩定獲利」等話術，勸說他陸續以面交及匯款方式投入約1800萬元。

該名醫師透露，事後陸續聽聞教育界、醫界及企業界都有多人遭遇類似情形，整起吸金規模恐遠超過目前掌握的數字。

據了解，被指涉案的邱姓副會長活躍於高雄某明星國小家長會及社交圈，形象良好，使不少投資人降低戒心，檢警已於10月展開搜索，然而邱女事前即離境，目前下落不明。

知情人士透露，邱女長期出入名流圈，與他們互動密切，有受害者疑似遭騙金額破億元。隨著消息曝光，可能會有更多受害者站出來，整體詐騙金額恐怕更高。

警方表示，案件目前依涉嫌違反《銀行法》及《詐欺》罪偵辦中，將持續追查資金流向與邱女行蹤，並呼籲可能受害者儘速向警方說明。

