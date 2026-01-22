獨！鳥兒也知道休息站! 清水服務區"千鳥盤踞"屋頂

中部中心／黃毓倫、林軒震 台中報導

有最美休息站稱號的國道三號"清水服務區"，最近常有千鳥齊聚奇觀，就有民眾拍下密密麻麻的鳥群，駐足在屋頂。記者實地走訪，下午只有零星幾隻，等到傍晚，鳥兒果然成群結隊聚集棲息，發出清脆鳴叫聲，吸引過路客目光。遊客笑說，可能牠們也知道這裡是休息站！

民眾聽到鳥鳴聲，抬頭一看，鳥兒不在樹上，全都跑來屋頂，目測數量少說也有數百，甚至上千隻！

照片拍攝的時間就在20日晚上六點多，地點在國道清水休息站，這裡有最美休息站的稱號，改裝後新增更多伴手禮櫃位，是不少南來北往的旅客，最愛停留的休息站，現在不只有旅客來停車、上廁所，還來了一群鳥類嬌客！

民視記者黃毓倫：「我們走訪現場，從下午兩點等到傍晚，終於拍到百鳥齊聚的畫面，可以看到屋頂上，密密麻麻都是鳥類，儼然這裡已經成為，牠們的棲息地。」

仔細看看，屋頂上的鳥兒，有黑色也有灰色，至少有兩種鳥類，在屋頂聚集，有趣現象吸引民眾觀賞拍照。

民眾：「就牠也知道這是休息站，（很酷喔）對，蠻特別的，很少見。」

民眾：「牠們可能在過冬吧，去咖啡廳喝咖啡，牠在咖啡廳的屋頂。」

民眾：「我以前沒注意過耶，你們剛剛在報導（拍攝）的時候，我們才看到，（覺得很有趣）對。」

清水休息站三樓，咖啡廳屋頂，結合生態意象，設計成招潮蟹造型，這奇特造型也獲得鳥兒青睞，傍晚一到就來這休息，吱吱喳喳叫不停，彷彿在開大會，只是建築物附近就是露天座位區，用餐顧客可能要小心，生化武器攻擊。

民眾：「那要擔心會不會有鳥屎之類的，（怕被滴到）對啊對啊。」

民眾：「它（屋頂）上面看起像是，一個網架的空間，如果堵在上面，好像不太容易清潔。」

不只屋頂，牆上，地上、攔杆，都留下鳥類生活過的痕跡，儘管賣場都有定時清潔，想賞鳥的民眾，記得與鳥保持距離，人鳥和平共處，才不會被排泄物擊中，敗興而歸。





