獨／鴻海科技日傳貴賓昏倒送醫 公司不回應

▲鴻海科技日當天驚傳有受邀貴賓在會場昏倒，救護車緊急送往三總，裝葉克膜後終於救回。（圖╱記者林汪靜攝）

[NOWnews今日新聞] 鴻海科技日上週五在南港展覽館盛大登場，鴻海董事長劉揚偉大秀鴻海在AI領域成果，以及電動車市場布局，展場上熱鬧精彩。不過，活動當天驚傳有受邀貴賓在會場昏倒，救護車緊急送往三總，且一度失去意識心跳，裝葉克膜後終於救回。鴻海對此不予回應。

鴻海創辦人郭台銘睽違兩年，驚喜與劉揚偉同框站台，劉揚偉大秀集團深厚的製造實力，並宣布接下來市場重要布局，活動熱鬧非凡，也帶給產業界許多喜訊與產業前瞻性資訊。

而科技日首日當天，鴻海邀請了超過兩千名來自全球供應鏈與合作夥伴的貴賓受邀進場，然而，有知情人士表示，當天發生重大意外，一名受邀請的40多歲、男性貴賓，在會場上突然昏倒，被救護車緊急送往三軍總醫院，該名貴賓一度失去意識及呼吸心跳，緊急裝上葉克膜後，人終於成功救回，但也仍處於昏迷狀態。

昏倒的貴賓也讓市場感到驚訝，也紛紛好奇這名貴賓的身份，究竟是哪間企業，是合作夥伴，亦或是供應鏈？

據了解，鴻海在會場都會準備好醫護及救護車，以因應突發狀況。針對此事，鴻海不給予任何回應。

