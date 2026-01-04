獨／麟洛堆置太空包起火 該處是非法堆置場 檢警環2024年就偵辦

屏東縣麟洛鄉成功路永興巷一處空地堆置大量太空包今4日上午11時突然起火，據調查，該處非法堆置廢棄塑膠已違反廢棄物清理法，屏東縣環保局早已會同保七總隊聯合稽查，2024年將涉案嫌犯移送屏東地檢署偵辦。

屏東地檢署在2025年1月再次召集環保局、保七總隊現地會勘，並要求行為人嫌犯限期提廢棄物處置計畫書，但因該名嫌犯遲未履行且配合度不佳，近期遭檢方收押。

針對現場堆置大量塑膠廢棄物，環保局近期聯繫地主，責令地主履行管理責任，並盡速完成廢棄物清理工作，維護周邊環境安全。

廣告 廣告

從google街景地圖來看，該處位址在2022年前都沒有堆置太空包，但在2023年、2024年街景地圖就開始出現堆置大量太空包畫面，全被街景地圖拍下來。

未料今上午11時，該處卻突然發生大火，太空包內全都是廢棄塑膠，屏東縣消防局出動多名人車前往搶救，現場並出動怪手開挖，避免深層燃燒，現場火勢已控制撲滅，但仍派人現場警戒。至於詳細起火原因仍待消防局火調科調查釐清。

【看原文連結】

更多udn報導

傳統年曆「一本難求」 3大優點手機比不上

合歡山女警「冷到內八」甜美笑容曝光

使用除濕機不能人機同室？台電打破迷思

1月5日小寒到！命理師示警「4大禁忌」