獨／麥擱打！網友家用市話與林口農會差1碼 近20年從早到晚電話接不停

新北一名民眾家中電話號碼與林口農會電話僅差一碼，導致近20年來每天不斷接到打錯的電話。這位吳先生表示，有時一天高達10通錯誤來電，從早到晚不斷有人撥打，甚至最近還被同一人「奪命連環Call」，讓他不堪其擾，只好拔掉電話線尋求安寧。更令人哭笑不得的是，許多打錯的人還會詢問正確的農會電話號碼，彷彿他成了查號台。

家用電話現在已經越來越少見。（圖／TVBS）

這位吳先生在社群媒體發文表示，他家的電話號碼與林口農會只差一碼，希望民眾不要再撥打「那隻已經快20年都沒人接的號碼」。吳先生解釋道：「不曉得是不是那些打錯電話的人看錯還是怎麼樣，但打錯進來的人其實蠻多的。」他無奈地表示，每天可能會接到9至10通錯誤來電。當電話響起，對方通常一開口就問：「喂，林口農會嗎？」吳先生會告知對方撥錯了電話，但讓他感到困擾的是，對方往往會接著詢問：「那農會電話是多少？」吳先生表示：「我會跟他們說我怎麼知道。」這讓他不僅要忍受被誤撥的困擾，還要被迫扮演查號台的角色。

對於這種情況，吳先生懷疑可能是某些印有農會電話的年曆或宣傳品印錯了號碼。然而，林口農會員工對此表示不太可能，並推測可能是電話機老舊。吳先生表示，現在只要電話一響，他就知道對方是要找農會。這場令人啼笑皆非的「鬧劇」已經從家用電話時代一路延續到智慧型手機的年代，持續困擾著他的生活。

