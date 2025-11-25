獨／黃國昌藍白合「底牌」曝光：要國民黨禮讓自己參選新北市長「否則各選各的」

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／綜合報導

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌上週各率黨內人馬盛大會面對談，宣示未來在野陣營藍白合的基本方向。面對國民黨志在2028重返執政，民眾黨需要拓展版圖壯大實力的政黨目標，藍白合真正重點仍在選戰如何整合，具體落實問題。而據了解，黃國昌與民眾黨內已確立2026戰略目標，那就是由黃國昌作為藍白合作的代表，由兩黨共推他來參選新北市長。

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌，上週各率黨內人馬盛大會面對談，宣示未來在野陣營藍白合的基本方向。（圖／資料照）

藍白合順利進行可說是一種「知易行難」問題，首先必須取得共識選定適合操作藍白合的選區，且要既可展現國民黨誠意，又能讓民眾黨未來願意持續合作，顯然需要克服重重挑戰。從選區來看，目前除去國民黨已執政並將爭取連任的縣市，新北市、新竹市、彰化縣、嘉義市、宜蘭縣等地被認為是明年選戰藍白有合作機會的指標性縣市。

廣告 廣告

上述選區中，除新竹市長過去本就是由民眾黨高虹安贏下，在有執政優勢下，民眾黨未來仍將派自己人參選，藍軍需配合支持的情況較為單純；而其他縣市對國民黨來說，在地方組織、政治實力、公職人數都佔有優勢的在地藍營人士，自然更傾向自己參選爭取執政，沒有拱手讓人的必要，這使得要協調禮讓的難度不小，也因此才在黨內形成一股「沒必要相讓」的氣氛。

另外則是其實民眾黨自身在大部分縣市中，不是沒有夠強選將，就是民調太低，就算獲禮讓合作，也難以勝過民進黨的對手，如此就被認為是無意義合作，國民黨讓了也沒用；再者就是選區太小，行政資源、政治影響力及公眾能見度太低，讓民眾黨有如「撿剩的」，難以展現藍營合作的誠意，就算禮讓參選，也難以讓白營及支持者服氣買單。

民眾黨內人士透露，其實黃國昌也同樣清楚自身客觀條件的劣勢，因此早已擬定民眾黨的藍白合選戰策略，亦即專注從自己選定的「責任區」新北市下手，以雙北互相配合帶動增加議員席次，在新北也取得組成黨團資格。包括黃國昌同時陸續在各區成立服務處暨競選辦公室，未來也將在各區都提名1名議員參選人的佈局，包括板橋、中和、汐止等區安排服務處主任「四大金釵」，都被視為「黃系」可能的議員提名人選。

為了增加議員席次，選戰時必然需要「母雞帶小雞」，也因此黃國昌必然要扮演母雞角色。因此黨內知情人士也指出，黃國昌與民眾黨的藍白合計畫最後底牌就是「藍白共推黃國昌代表參選新北市長」。也就是不論如何，黃國昌本人都不會在新北市長的選舉中缺席。

民眾黨人士也說，只有新北市長選戰對民眾黨未來發展有真正意義。如果國民黨陣營無法接受這個底線，最終藍白不能合，為了民眾黨自身發展目標來看，也只能分道揚鑣，藍白各自參選、各自努力，如果共同落選市長，只好共同承擔。但如此支持者小草也會認為「國民黨沒有展現誠意」，讓藍白撕破臉，民眾黨可能在其他縣市將有機會派人參選，例如在台北市長選舉也同樣可再派人與爭取連任的蔣萬安競選，只是如此也將連帶影響後續2028的藍白合氣氛，讓國民黨重返執政的目標更困難。

如同最挺民眾黨的館長曾說，如果國民黨2026「六都都要拿」，小草可以忍受嗎，他認為屆時「藍白一定翻臉」，未來如果沒有民眾黨幫忙，2028勢必再輸，所以吃果子要拜樹頭；連讓一個縣市出來幫「民眾黨大尾」都不願意，國民黨這樣太自私。

而如果藍白要合作，勢必要經過民調機制作依據，不過目前黃國昌在新北市長的最新民調仍低，甚至遠落後給國民黨可能人選李四川；李還可在藍白合破局情況下仍同時勝過黃國昌、民進黨的蘇巧慧，顯示黃國昌還有很多加強空間。再加上目前國民黨副主席兼秘書長李亁龍、新北市議長蔣根煌等在地有力人士都是鐵桿挺川派，還有同樣爭取參選市長的新北副市長劉和然，以及在背後支持的市長侯友宜，都顯示要新北藍營在禮讓支持黃國昌參選這件事上，還有很多異見與阻力待克服。

民眾黨人士則認為，現在距離選舉協調時間尚早，政治變化機會仍大，以黃國昌在新北的準備佈局，可以後來居上其他競爭人選的機會也不小，況且屆時若有共識確定合作，協調實務上就不一定要公開民調對決。面對地方基層藍營各自利益盤算，如果最終藍白各選各的，讓新北市長選舉敗給民進黨，進而可能重演2028由團結的民進黨以相對少數民意支持勝出，最後負責決斷的還是握有國民黨內提名權力的鄭麗文，勢必要發揮更大政治智慧與靈活手腕，要好好思考「不得不讓」的可能性。

更多FTNN新聞網報導

藍白2026縣市長怎麼合？國民黨內傳「乾脆都不讓」

與黃國昌吃飯聊郝龍斌當黨主席「2026藍白必翻臉」 館長批「藍拿六都小草可接受嗎？」

其實李四川沒那麼想選舉？解讀談話內容透露「不參選暗示」越來越多

