獨／黃國昌訪日軟釘子吃到飽 見嘸親台大咖

[NOWnews今日新聞] 民眾黨主席黃國昌率領青年團訪日，從昨日啟程預計28日返國，今（26）日秀出參觀日本首相暨自民黨總裁高市早苗辦公室，與辦公桌合影遭譏，據悉在安排過程中約見欲包括自民黨副總裁麻生太郎、立憲民主黨主席野田佳彥、超級親台派東京都知事小池百合子與日本維新會高層都遭拒。有涉外人士評論，黃國昌以主席身分出訪，至少會與在野黨主席會面，時間允許下洽約通常都會安排，評論訪問名單都是在過水，行個人造勢之實。

黃國昌昨日率領青年團浩浩蕩蕩訪日並於今日展開拜會行程，在臉書上寫道拜會日華議員懇談會會長、自民黨眾議員古屋圭司，以及自由民主黨青年局長、眾議員平沼正二郎等人，共同關注台日關係、青年交流與聯合政府等議題，進行深度對談。

據悉，前主席柯文哲宣布角逐2024總統大位之際，在2023也啟程訪日，當時前後拜會前首相野田佳彥與麻生太郎等人，成果頗豐。而此次民眾黨同樣依循過去模式，要求外交部提供日本議員辦公室窗口由黨部自行聯繫，在國慶後展開動作，但最後仍因故由外交部協助。

據了解，本次黃國昌欲拜訪包括自民黨副總裁麻生太郎、立憲民主黨主席野田佳彥、超級親台派東京都知事小池百合子與日本維新會高層，這些象徵親台派指標性人物都婉拒拜會。

有知情人士透露，黃國昌身為民眾主席，在時間允許下洽約通常都會安排會面，但黃國昌是率領青年團拜會，訪團成員僅有兩公職，會讓日方評估由黨主席層級接見並不恰當，讓黃國昌軟釘子吃到飽。

另有涉外人士評估，直指黃國昌就是用國會議員身分安排訪日，訪問名單也無突破宛如「過水」，行個人造勢之實。

