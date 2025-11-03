獨／黃明志捲命案又涉毒 報案書文檔曝光...謝侑芯身亡待解剖

黃明志近期捲入命案。（圖／TVBS）

馬來西亞當地警方正在調查一起涉及台灣女網紅謝侑芯的命案，這位31歲的網紅於上個月22日被發現陳屍於馬來西亞飯店中。根據警方追查，謝侑芯生前曾與馬來西亞歌手黃明志共度一晚。此事件引發關注，因為黃明志是知名音樂人，曾在4年前與陳芳語合作《玻璃心》一曲而聲名大噪。目前警方已從黃明志身上搜出疑似毒品的物品，並以猝死角度進行調查，案件仍有多處疑點待釐清。

馬來西亞警方正在調查這起命案的來龍去脈。TVBS獨家透過馬來西亞媒體《中國報》取得當地報案書文檔，試圖還原事發經過。根據警方追查，謝侑芯與黃明志曾共度一晚，男方表示女方告知要去洗澡，但進去後異常安靜且沒有水聲，查看時才發現對方昏迷在浴缸中。雖然緊急進行心肺復甦術（CPR），但仍回天乏術。關於死因，警方表示謝侑芯身上沒有外傷，遺體已送往吉隆坡中央醫院解剖，目前仍在太平間。警方將以「猝死」角度追查。據了解，謝侑芯是在上個月20日下午1點30分入境馬來西亞。

金馬警區主任助理總監沙扎里表示，黃明志並未認罪，他獲准繳交8000令吉（約新台幣58700元）的保釋金後獲得保釋。沙扎里進一步解釋，從黃明志身上搜獲的「丸子」被懷疑是毒品，但仍需化驗確認。由於現場沒有強制侵犯痕跡，警方暫不朝性侵方向偵辦。不過，警方證實兩人確實共度一宿，但黃明志的說詞與警方調查結果有所出入，真相仍有待進一步釐清。

