獨／12/30週二算假日？客怨：平日泡湯券被加價

有民眾購買泡湯套券，卻在週二被櫃檯以假日為由加收錢。（圖／當事店家官網）





有民眾買知名飯店泡套券，今（31）日到期，這種票券大部分都有分平日或是假日，就會需要加錢，但昨（30）日竟然有業者也算假日，讓消費者相當困惑。

溫泉水汩汩流出還冒著白煙，冬天很多人會泡湯取暖，不過有民眾買了泡湯券，來到一棟北投的飯店使用，期限到12/31，他12/30禮拜二來使用，櫃台卻跟他講說因為算是周末，所以需要加200塊錢，讓他直呼差點發生櫃台詐騙事件。

民眾在社群發文從截圖顯示，這是他票券的使用規則，上面有明確定義，平日是週一到週四免加價，假日及特殊日期是週五到週日，2025最後一天是12/31要加200元，櫃檯表示這份票券可能是舊版。民眾認為票券有兩版客人怎麼知道，更讓他疑惑是不是如果不查，每人都無差別多收200元？

消費者認為這不是大錢，但櫃台態度也不好，加上後來還發現，男浴場裡今天竟然沒有小毛巾，熱水池的溫度比溫水池還低等等狀況，針對票券疑似有陷阱一事，飯店表示，因旅展各檔期惠條件與加價規定略有不同，現場櫃檯未能即時完整查核導致誤會，深表歉意，並已著手加強員工教育訓練與作業流程檢核。畢竟接下來都溫泉季，一定會有很多人使用票券來泡湯，就怕消費者還沒泡到湯暖身，已經一肚子火。

