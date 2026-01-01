獨／20歲二婚小爸媽…涉虐死9月大女嬰「屍下巴燙痕」：放生6hr去領養狗

記者簡榮良／高雄報導

剛來世界上的小生命，跨不了年！高雄岡山區昨（12/31）日下午17時許，驚傳一對20歲年輕小爸媽涉嫌虐死9個月大女嬰，以浴巾包裹送醫急救已無生命跡象；初步檢視女嬰口腔內有溢奶，左臉、左肩及大腿有大面積瘀青，下巴疑似有燙傷痕跡，院方隨即通報警方調查。女嬰父母今（1）日上午抵達殯儀館認屍，神情自若，父親還先要了一根煙抽，母親則接受《三立新聞網》訪問，供稱以為女兒會睡很久，所以獨自放生留在家6小時，跟老公去外縣市領養狗，離經叛道的說詞，不卡頓也沒難過，令人難以置信。

高雄岡山區驚傳一對20歲年輕小爸媽涉嫌虐死9個月大女嬰，以浴巾包裹送醫急救已無生命跡象。（圖／記者簡榮良攝影）

岡山分局昨日下午17時許接獲醫院急診通報，指稱一名9個月大女嬰送醫時已無生命跡象，臉部發紫。經初步檢視，女嬰裸體被父母用浴巾包裹送來，口腔內有溢奶情形，左臉、左肩及大腿有大面積瘀青。據女嬰母親表示，當日上午曾餵食女嬰後，隨後與丈夫外出，獨留女嬰於租屋處，直至下午返家時發現女嬰已無生命跡象，隨即送醫搶救，但仍宣告不治，但事情有這麼單純嗎？

兩人穿著輕便、不疾不徐，神情自若泰然，父親見到相關人員開口就先要一根煙抽，完全看不出是來認屍的。（圖／記者簡榮良攝影）

《三立新聞網》直擊女嬰父母現身殯儀館，兩人穿著輕便、不疾不徐，神情自若泰然，父親見到相關人員開口就先要一根煙抽，完全看不出是來認屍的。女嬰母親侃侃而談女兒的死因是獨自留在家窒息死亡，「是不小心的！」。因為擋不住想養狗的信念，一接到收容所通知，一頭熱乾脆放生女嬰6小時自生自滅，與老公到外縣市接狗回家，令人疑惑是的為何不帶著一起出門？或求助父母？她冷回：想說祂會睡很久，父母都說沒空顧。

女嬰母親侃侃而談女兒的死因是獨自留在家窒息死亡，「是不小心的！」。（圖／記者簡榮良攝影）

至於孩子身上的大面積瘀青，母親解釋，是女嬰自己撞的，脖子上的抓痕是指甲太長自己抓的，前幾天洗澡沒發現。據悉，死亡的女嬰是她與第二任老公懷胎生下，還有一個2歲小孩由前夫撫養。

警方已派遣鑑識人員前往醫院及相關租屋處進行跡證採集，並同步調閱相關監視器畫面釐清案情，另已依規定通報社會局查處，本案現已報請橋頭地檢署指揮偵辦，全案依法持續處理。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

