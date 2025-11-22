獨／2026有望再戰蔣萬安！吳怡農點1關鍵喊：有贏的途徑
政治中心／周孟漢報導
2026台北市長人選是近期最熱門的話題，作為「壯闊台灣聯盟」的創辦人，吳怡農率先到民進黨中央遞交意願表，爭取台北市長提名。不過，台北市一直都是民進黨的艱困選區，若真的代表綠營參選，等於將重演2020年與蔣萬安的「雙帥對決」，雖然上次落敗，被外界嘲諷是「砲灰」，但他近日接受《新聞觀測站》專訪，絲毫不氣餒，即便認為是場硬戰，仍點出1關鍵，信心表示「絕對是有贏的途徑」。
吳怡農接受《新聞觀測站》專訪，談及對於選台北市長的看法。（圖／民視新聞網）
由於台北市對民進黨來說，一直都是艱困選區，自家立委王世堅更預測，蔣萬安連任機率高達95％，吳怡農接受《新聞觀測站》專訪時，也不免俗被問到此事，但他表示，現在選舉都還沒開始，講這些都還太早，並談及2020年與蔣萬安的「雙帥對決」，坦言當時被公認為炮灰，但到了選舉的最後一個禮拜，民調卻是拉平的。
吳怡農（右）坦言當時對決蔣萬安實，被公認為炮灰，但到了選舉的最後一週，民調卻是拉平的。（圖／民視新聞網）
當初不管綠營、藍營，所有的名嘴都說吳怡農是砲灰，但吳怡農不氣餒，透露當時在短短的四個月內，「我們從公認的炮灰，追到我們累積到足夠的社會支援，到最後選前一度我們的民調拉平，導致對手陣營喊搶救」。即便最後落敗，但他也意識到，當時僅短短4個月就能有這樣的成績，但這次則是有1年的時間好好的跟進，與台北市民討論、交流、報告，讓市民朋友相信，信心表示「所以絕對是有贏的途徑」。
吳怡農認為，當時僅4個月就能有這樣的成績，這次則是有1年，因此「絕對是有贏的途徑」。（圖／民視新聞網）
吳怡農接著以美國紐約34歲新市長曼達尼（Zohran Mamdani）為例，表示「他在投入初選的時候，他的民調是1％，他的主要對手的民調是33％，中間有超過30點的落差，對手年紀比較大，而且還曾經是紐約的州長，該有的優勢他都有了，可是經歷了一輪的初選、競爭、洗禮後，這位參與初選的年輕人（曼達尼）卻贏了這位前州長12個百分點」，認為雖然蔣市長非常強，但雙方都還沒開始競爭，也沒開始進行論述，市民朋友還沒有機會做比較，現在談這些實在沒有太多意義。
美國紐約34歲新市長曼達尼，在投入初選實大幅落後對手，最後卻勝選。（圖／翻攝自IG ＠zohrankmamdani）
不過，吳怡農也坦言，台北市長選舉對他來說「這當然是一場硬仗」，若光看過去台北市長的勝利，勝出的候選人還是藍營的候選人比較多，台北市議會的組成，綠營也是劣勢的；在立委選區的話，這個劣勢就沒有那麼嚴重；而在總統選舉部分，以前總統蔡英文兩次在台北市的表現，可以發現「小英總統在台北市的得票率，是台北市的另外一種可能」。
吳怡農坦言，台北市長選舉對他來說「這當然是一場硬仗」。（圖／民視新聞網）
吳怡農揭露背後原因，「因為大家當時支援蔡總統，支援蔡總統的政策，支援她所代表的價值，因此多數的台北市民選擇了她」，這也讓他意識到「並不是說地方選舉就是永遠的劣勢，中央選舉、國家選舉就是永遠的優勢，這是不一定的，還是回到現在市民所在乎的，『你有沒有看到我們？』、『你有沒有要為我們解決問題？』那只要我們做到這兩件事情，我相信我們是有機會的」。
