獨／21歲咖啡明日之星…被輾亡「驗屍還戴安全帽」！司機跪母喊1句心碎

記者簡榮良／高雄報導

媽媽不敢看心頭肉變成怎樣了！高雄前鎮區中華五路、新光路口昨（12/31）晚18時許，發生一起死亡車禍，21歲唐姓男大生與朋友相約跨年，途中不慎與貨車碰撞倒地，當場被輾過身亡，頭部受到重創、嚴重變形，頭上的安全帽伴屍一夜，直到今(1)日上午10時許驗屍時，用剪刀破壞才成功取下。肇事的43歲李姓男駕駛，見到死者母親下跪合十道歉悲喊：「真的不是故意的...我也是2個孩子的爸」，現場夾雜母親撕心裂肺的哭聲，刺痛在場每個人。

21歲唐姓男大生與朋友相約跨年，途中不慎與貨車碰撞倒地，當場被輾過身亡，頭部受到重創、嚴重變形，頭上的安全帽伴屍一夜。（圖／翻攝畫面、記者簡榮良攝影）

31日傍晚18時許，高雄市區瀰漫跨年氛圍，馬路上熙來攘往；不料，前鎮區中華五路、新光路口發生一起死亡車禍，43歲李姓男子駕駛貨車，沿中華五路北往南方向行駛，不慎碰撞同方向的21歲唐姓男騎士，唐男遭捲進車輪底下活活輾過身亡。唐男就讀台南某大學，熱愛咖啡，參加比賽屢屢獲獎，被稱為咖啡界明日之星，未料隕落速度令人措手不及。

李姓駕駛抵達殯儀館，一身疲憊看得出昨晚沒睡好，滿臉寫著自責，坐在椅子上雙手交疊緊握，時不時摀住嘴巴，嘴裡念念有詞。（圖／記者簡榮良攝影）

李姓駕駛事發後，雙手摀面難掩懊悔難過，喃喃自語「我已經開很慢了」，當時正值下班時間、車流眾多，所以行車速度並不快，行駛過程中完全沒察覺異樣，直到聽到不明聲響後，車身隨即「彈跳一下」，趕緊踩煞車，依舊難挽回悲劇。

李姓駕駛抵達殯儀館，一身疲憊看得出昨晚沒睡好，滿臉寫著自責，坐在椅子上雙手交疊緊握，時不時摀住嘴巴，嘴裡念念有詞，似乎在整理情緒，練習該如何道歉。

肇事的43歲李姓男駕駛，見到死者母親下跪合十道歉悲喊：「真的不是故意的...我也是2個孩子的爸」，現場夾雜母親撕心裂肺的哭聲，刺痛在場每個人。（圖／記者簡榮良攝影）

上午10時許，死者母親哭到眼睛紅腫得睜不太開，聲音沙啞，整個人像是被煙燻過一樣，需要2人攙扶才能勉強行走，雙方一碰頭，李男立刻下跪祈求原諒，痛哭嘶喊：「真的不是故意的...我也是2個孩子的爸」、「看到他（死者）躺在那邊，也像是看到我的小孩一樣」。他很想知道車禍怎麼發生的，只是擺在他面前的問題，也很現實，悲劇無法挽回，被依過失致死罪移送法辦。

事實上，昨晚死者母親接獲通知認屍，但懷胎10個月的心頭肉變成怎樣，實在不敢看，於今日上午10時許抵達殯儀館相驗；但心理還沒建設好，連照片也不敢看，父親人又在台中，趕回高雄11時許，注定錯過相驗時間，因此最終取得檢察官同意，由朋友代為認屍。

心頭肉變成怎樣，母親實在不敢看，照片也不行，要2人攙扶才能勉強行走。（圖／記者簡榮良攝影）

