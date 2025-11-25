獨/32歲男「牙齒全壞光」醫揭原因！口腔問題恐爆4大癌症

一名32歲年輕男性牙痛就醫發現，幾乎全口牙齒都在搖動，經醫師詢問後才知，他一天最多可抽到四包菸，對此，口腔醫學部牙周病科林宏達醫師指出，台灣成年人牙周病盛行率高達8成以上，不僅影響口腔健康，更可能增加心血管疾病、糖尿病和癌症風險。

林宏達醫師曾遇到一名32歲年輕男性，檢查後發現所有牙齒支撐的骨頭已破壞8成以上，幾乎全口牙齒都在搖動。

國泰醫院口腔醫學部牙周病科林宏達醫師受中天新聞《健康我+1》頻道訪問指出，在門診曾遇到一名32歲年輕男性，檢查後發現所有牙齒支撐的骨頭已破壞8成以上，幾乎全口牙齒都在搖動。「他從高中就開始抽菸，巔峰時期一天甚至抽3-4包，通常抽菸越多，破壞程度越大。」

牙周病的形成源於日常清潔不當。林宏達解釋：「當我們未能確實清潔時，細菌會堆積在牙齒、牙齦邊緣，引起發炎，這時稱為牙齦炎，是可逆的。但若發炎持續，就會侵犯到齒槽骨，形成牙周病，這是不可逆的。」

「2017年一項研究追蹤了5,700位50歲以上婦女，結果顯示有牙周病病史者死亡率增加12%，全口無牙患者死亡率更高達17%。」林宏達表示，牙周病產生的發炎因子會形成血塊、血栓，增加心臟病或中風機率。全口無牙者死亡率更高，主要因為咀嚼能力變差，營養攝取不均。

台灣成年人牙周病盛行率高達8成以上，不僅影響口腔健康，更可能增加心血管疾病、糖尿病和癌症風險。（示意圖／Pixabay）

林宏達強調：「當我們能夠成功治療牙周病，對心血管和血糖控制都有幫助。」臨床上牙周病科與糖尿病科會互相轉介病患，因為控制好血糖和牙周病，病人的健康才能獲得保障。

更令人擔憂的是牙周病與癌症的關聯。林宏達指出：「在很多癌症腫瘤的檢體裡面會檢測到牙周致病菌的DNA，推斷牙周致病菌可能經由血液到達那些器官，引起正常細胞突變。胰臟癌、口腔癌、結腸癌、胃癌的檢體中都有檢查出牙周致病菌的DNA。」

根據衛福部調查報告，台灣男性牙周病比例接近9成，女性約8成，50至64歲是好發率最高的族群。林宏達表示：「很多人牙齦萎縮、牙縫變大時，會認為『我就是老了』；或者牙齦紅腫疼痛時，以為是『火氣大』，耽誤了治療時機。」

根據衛福部調查報告，台灣男性牙周病比例接近9成，女性約8成，50至64歲是好發率最高的族群。（圖／翻攝《健康我+1》畫面）

林宏達提醒，牙周病是不可逆的疾病，民眾最容易察覺的症狀包括刷牙時流血、牙縫變大、牙齒變長或牙齒鬆動。「香菸含有超過1,000種毒素，會降低牙周的免疫能力。」電子菸雖然尼古丁含量較低，但毒素仍在，同樣不建議使用。

植牙也需要妥善照護。林宏達強調：「植牙也是需要保養的，不會因為有植牙就不用刷牙。清潔不當會導致植體周圍炎，最終植牙會毀掉。」

林宏達建議，每天至少刷牙2次，採用貝氏刷牙法，並使用牙線或牙尖刷。每半年洗牙一次，請牙醫師檢查牙周狀況。此外，戒菸、低糖飲食、規律生活和均衡營養都能增強免疫力，減少牙周病的破壞程度。

