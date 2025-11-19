獨／40萬婚宴踩雷！伴郎卡電梯、米糕沒熟 新人：簡直惡夢

新人控訴婚禮連續踩雷，不只臨時更換場地，伴郎、賓客還被困在電梯內，甚至紅蟳米糕沒熟透。（圖／TVBS）

一對高雄新人花費40萬元在酒店舉辦婚禮，卻遭遇一連串令人失望的服務。婚禮前兩個月被迫更換宴會廳後，當天現場竟無人引導賓客，導致長輩走錯樓層，三位伴郎及賓客更被困在電梯內，按下緊急鈴也無人回應。宴席上的紅蟳米糕米芯未熟透，服務人員態度惡劣，冷氣與電扇等事前要求也未獲滿足。新人將此經歷形容為「一場惡夢」，已向消保官申訴尋求解決。

婚禮當天，數位賓客被困在電梯內，眼前只剩一塊木板。賓客們試圖推動木板，最後才得以「破門而出」，其中三人還是新人的伴郎，差點趕不上婚禮。林小姐表示，電梯故障時沒有任何警示鈴，按下緊急鈴也沒人回應，她擔憂若是年長者或行動不便者被困在內，後果不堪設想。

這場婚禮的問題早在兩個月前就已開始。林小姐說，當時酒店突然通知要更換宴會廳，而他們的喜帖已經發出。酒店承諾會在一樓安排人員引導賓客，但當天一樓櫃台卻沒人協助指引，導致多位長輩走錯樓層。

高雄新人花費40萬元舉辦婚宴，原想給小型酒店機會，未料成了「惡夢」開端。（圖／TVBS）

菜色品質也令新人失望。林小姐指出，紅蟳米糕的米芯未熟透，她立即向服務人員反映，但對方態度惡劣，聲稱這是正常現象。林小姐認為這並非大問題，只要重新蒸熟即可解決。

林小姐提供試菜單，上面清楚註明紅蟳糯米糕要濕一點，並要求開強冷氣及準備電扇，但這些要求在婚禮當天全部未被滿足。新人花費40萬元在高雄前金區的酒店舉辦婚禮，卻感到十分失望。事後，他們希望酒店能吸收服務費並賠償紅蟳米糕的費用，但業者拒絕，因此向消保官提出申訴。

試菜單明確寫下，紅蟳糯米糕要濕一點，以及冷氣強一點、預備風扇，新人控訴當天全跳票。（圖／TVBS）

主任消保官殷茂乾表示，關於服務費是否應全額或部分退還，還需雙方進一步溝通。酒店方面回應，已知悉消保官申訴，將進行協調。林小姐解釋，她原本可以選擇同樣價格在大飯店舉辦婚禮，但想給小型酒店機會，並避免在熱門場地人擠人。她強調自己並未提出離譜的賠償要求，只希望業者能補償未提供的服務及有問題的紅蟳米糕。

