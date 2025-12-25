獨／5年前就來！ 3度闖議員服務處 恐嚇男僅判2個月

男多次赴劉美芳議員服務處恐嚇，僅判刑兩個月。（圖／TVBS）

一名男子近年多次到議員劉美芳服務處恐嚇滋事，展現出令人不安的行為模式。這名男子從5年前就開始揚言攻擊服務處所有人，今年更是帶著金紙點燃並手持棍棒等物品闖入，造成嚴重的恐慌。儘管他已經多次犯案，法院最終僅判處他兩個月刑期，引發議員對未來安全的擔憂。前高院法官解釋，由於沒有實質攻擊行為發生，法定刑期在2年以下，但這樣的判決對被害人來說難以釋懷。

這名白衣男子的行為令人憂心。在今年10月，他被警方逮捕時，手中緊握著一台推車，推車內裝有劍、扇子、棍子和葫蘆等物品，現場地上還散落著他帶來的冥紙。這已經是他第三次到議員服務處滋事。早在5年前，他就曾到劉美芳議員的服務處大聲恐嚇，表示要攻擊所有人。今年國慶日後，他因犯案被限制住居，需在10月13日至12月2日期間每週二和週五到分局報到，但他對此不滿，在報到前再次到服務處鬧事。

這名男子的行為模式十分危險，從5年前開始揚言攻擊辦公室所有人，到今年自備金紙點燃，最後更手持棍子推著推車進入服務處。儘管有至少三次的恐嚇行為，法院僅判處他兩個月的刑期。新北市議員劉美芳表示，兩個月的刑期真的很短，擔心他出獄後會繼續騷擾服務處。她希望能有更完善的配套措施，例如要求他出獄後繼續接受治療。

前高院法官黃國益解釋，法律的處罰主要針對可能讓人產生畏懼的法益侵害，因為沒有實質傷害發生，所以法定刑會定在兩年以下。他進一步指出，像黑幫討債、尋仇等行為對法律秩序的侵犯程度較深，而與政治、言論自由相關的案件則多半從輕處理。沒有實質攻擊舉動的案件，判決結果會有很大差異。然而，對於被害人來說，這樣的判決難以讓人安心。他們無法確定下次對方是否只是口頭恐嚇，更擔心有朝一日對方會真的付諸行動，造成實質的傷害。這種長期的心理壓力和安全隱憂，是現行法律制度下被害人必須面對的困境。

