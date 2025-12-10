獨／8旬翁往機車停等區撞 老夫妻成「夾心餅」 民眾推車5分鐘合力救

8旬翁開車撞騎士，民眾推車救援。（圖／左圖 翻攝自 中區縣道136『追焦照.揪跑團』/右圖 TVBS）

一場車禍意外發生在新北市五股區成泰路三段，一名82歲高齡駕駛疑似因低血糖意識不清，闖到機車停等區，導致一對夫妻騎士被夾在賓士車與貨車之間。事故當下，熱心民眾立即聚集現場，合力推車救人，經過約5分鐘的努力，成功將被夾住的夫妻救出。這對剛爬完觀音山準備返家的70歲騎士與66歲妻子，幸運地僅受輕微擦傷，但這次意外卻讓他們首次行經該路段就遇到驚險一幕。

8旬翁開車撞騎士，民眾推車救援。（圖／左圖 翻攝自 中區縣道136『追焦照.揪跑團』/右圖 TVBS）

在新北市五股區成泰路三段的Y字路口，一名82歲的駕駛載著看護行駛時，不知道是要直行還是迴轉，直接往機車停等區前進，撞上了正在等候的機車。這起事故造成70歲的機車騎士和他66歲的妻子被夾在貨車和賓士車之間，兩人表情看起來非常痛苦。

事故發生後，現場立即聚集了許多熱心民眾。有人站在車頭，有人站在車側，大家伸出雙手一起推車，試圖將車輛移開，解救被夾住的騎士夫妻。同時，也有民眾立即撥打電話報警求助。民眾們焦急地想幫助被卡住的受害者脫困，紛紛出聲指揮協調。

據了解，肇事的82歲駕駛疑似因低血糖而意識不清，撞擊後久久沒有回過神來。民眾與肇事車輛僵持了約5分鐘，直到駕駛恢復意識並解鎖車輛，車子才能夠倒退，讓救援行動順利進行，最終成功救出被夾住的騎士夫妻。

一位現場民眾表示，這對夫妻當天是去爬山，他們從未從這條路回去過，沒想到第一次走這個路段就遇到車禍。據了解，這對夫妻當天剛爬完觀音山，正在返家途中遭遇這場意外。所幸兩人只有輕微擦傷，沒有造成嚴重傷害。

事故現場留下了一道長長的刮痕，機車車身也有明顯的刮傷和毀損。所幸在民眾們的熱心救援下，齊心協力將車推開，成功結束了這場驚險的車禍驚魂。

