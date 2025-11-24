獨／800萬債務壓垮水果行女 月薪2.4萬還不出「淪悲劇」

在台灣，債務困境已成為許多人面臨的嚴峻挑戰，一名王姓女性租客因無力償還高達800多萬元的債務，選擇聲請債務更生計畫尋求解決。然而，不幸的是，這位在三重水果行工作的女性，債務尚未清償完畢便突然離世。這起悲劇引發社會關注，也提醒大眾在面對債務壓力時，可透過法律途徑如更生計畫、清算程序等方式獲得重生機會，避免走上絕路。

死者在水果行工作，月薪2.4萬仍無法負擔債務更生。（圖／TVBS）

根據新北地院的裁定書顯示，這名王姓女租客在112年仍有八百多萬元未清償的債務。她平時在三重水果行工作，收入有限，根本無法償還如此龐大的債務，因此選擇聲請債務更生。裁定書內容記載，當年6月該女性月薪僅有2萬4000元，而生活基本開銷就將近1萬9000元。她需要向九間銀行還款，每月約1萬2000元，實際上每個月還不足6700多元，可見其經濟壓力之大。

新北市議員林國春表示，他多次接獲房東陳情，「第一次是沒有接，第二次、第三次、第四次、第五次就沒有通了。沒有通了以後，時間契約一到，那我們就是協助開鎖。」最終在警方協助下前往住家開鎖，才發現這起憾事。雖然該女性已經聲請更生計畫，但仍然被債務壓到喘不過氣。

非委任律師莊艾潔解釋，更生方案是指債務人提出最長六年、至少每三個月還款一次的清償計畫，而在更生期間內法院可能同時裁定禁奢條款。只要債務人債務總額沒有超過1200萬元，就能在法院裁定開始清算程序或是宣告破產前，向法院聲請更生，讓債務人獲得重生機會。

除了法院途徑外，也有自救會專門協助類似狀況的債務人。卡債受害人自救會的黃先生分享了自身經歷：「進到真正清算程序之後，法官會針對你原來提的資料再來聲請，大概快一年，清算確認總共就是八萬多塊。」他原本的債務大概有六百多萬，最後透過法扶協助聲請清算，僅以8萬元償還獲得免責確定。

這起事件提醒大眾，即使欠下巨額債務，仍可透過法律管道尋求幫助，讓自己重生，獲得全新生活，避免因債務壓力而走上不歸路。

卡債受害人自救會請撥 0933-922-984

《TVBS新聞網》提醒您：

輕生解決不了問題，卻留給家人無比悲痛。請珍惜生命，請再給自己一次機會

生命線請撥1995；衛福部諮詢安心專線：珍愛生命，請撥打 1925（24小時）；張老師專線：1980

