獨／AutoReserve訂位老新台菜假的！女遭坑服務費

民眾訂了老新台菜，付了錢打去餐廳確認，餐廳說根本沒跟這個平台合作。（圖／東森新聞）





民眾上訂位平台AutoReserve預訂必比登名店老新台菜，付了錢打去餐廳確認，餐廳說根本沒跟這個平台合作，民眾莫名被收80元的訂位服務費氣炸了，還好有確認，不然宴客約會到現場沒位子，不就糗大了。老新台菜和好幾家名店也都緊急發聲明，不要再用AutoReserve訂位。《EBC東森新聞》問了平台上列出的店家，也沒有人是有合作的，懷疑這個平台是假借訂位騙個資和服務費。

招牌火焰櫻桃鴨，桌邊片鴨，鴨皮脆鴨肉鮮甜，還有各式創新台菜辦桌菜，到必比登推薦名店老新台菜必吃，有民眾網路訂位，卻發現有詐。

廣告 廣告

很多人到餐廳用餐，會先用網路訂位，都已經有訂位，而且上面還有使用服務的使用費，但是來到名店老新台菜，卻發現訂位根本沒有成功。

都被收服務使用費80元台幣，老新台菜怎麼會沒收到訂位通知，有網友相當生氣，說訂位平台AutoReserve預訂用餐，依據平台步驟填寫信用卡資訊，刷了一筆預訂費，也收到平台寄送的電子郵件，想說再跟老新台菜確認，卻得到沒跟平台合作的回覆。網友傻眼，那被收的80元服務費怎麼辦。

其他民眾：「詐騙網站就會騙你的個人資料。」

其他民眾：「如果是第一次看到的話，就覺得是什麼可能新出的APP之類的。」

老新台菜說，不是第一個顧客來詢問，緊急發聲明，要顧客小心這個AutoReserve的平台。老新台菜一個月前就查覺到，怎麼老是有顧客說在AutoReserve訂位，網路一查、google打老新台菜，店家資訊出現的頁面，預約連結就是AutoReserve，很可能是蓄意編輯，讓顧客以為是訂位首選。

不只老新台菜發聲明，其他的餐廳，中菜餐廳、餐酒館、燒肉店，都在臉書上要大家別用AutoReserve訂位。

《EBC東森新聞》找了AutoReserve上的餐廳，高雄市的打了十多家網紅名店、米其林一星餐廳到連鎖品牌，都說沒和AutoReserve合作。猜測AutoReserve很可能是藉此賺取幾十元到幾百元不等的服務費，因為價格不多，消費者不會去報警。

但是還是有人擔心在訂位時，有人先被扣取幾千元的代訂選餐費用，很怕錢會拿不回來，而且如果沒再度確認，根本不知道AutoReserve沒跟餐廳合作，宴客約會當天才發現，恐怕也會讓消費者很掃興，也一肚子火。

更多東森新聞報導

獨家／消費者霧煞煞！第三方網站「先訂位」 貴族世家卻不認

獨家／中日關係鬧僵！北京日料店老闆：明年恐關門大吉

除夕訂位秒殺！ 民眾提前一晚排隊搶高檔自助餐

