獲三金一銀 彰基醫學中心國際發明賽大放異彩

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化基督教醫院（彰基醫學中心）今年在 IIIC 國際創新發明競賽中大放異彩，以「透光性髖關節吊帶」、「管制藥品銷燬輔助裝置」及「喬良智齒牽引拉勾」獲金獎，「溫針不倒翁」獲銀獎，四項技術皆源自臨床需求，展現醫院長期推動臨床創新與實務改善的成果。

IIIC 國際創新發明競賽向來競爭激烈，涵蓋醫療、工程、科技等多領域，今年來自全球的團隊均角逐獎項。彰基此次能脫穎而出，再度顯示醫院在智慧醫療、臨床創新與跨領域整合研發上的深厚實力。

彰基醫學中心表示，四項得獎作品均由臨床團隊依據真實需求設計開發，結合跨科室合作與反覆測試，目標是改善臨床流程、提升醫療品質。總院長陳穆寬指出，醫院持續提供完善研發資源，並強化臨床研究能量，讓創新構想能順利轉化為具實質效益的技術。

以臨床需求為出發點，彰基醫學中心在國際發明賽中大放異彩，四項技術收穫三金一銀。（彰基醫學中心提供）

金獎作品「透光性髖關節吊帶」與「管制藥品銷燬輔助裝置」、「喬良智齒牽引拉勾」皆回應臨床痛點，銀獎作品「溫針不倒翁」則以安全與便利性為核心，展現醫療創新從需求出發、落地應用的理念。

除團隊獎項外，彰基醫師在今年 IIP 國際傑出發明家獎也表現亮眼。周志中榮譽副院長獲「創新發明菁英獎」、劉森永醫療長拿下「國際學術創新卓越獎」、陳良誠醫師獲「國際傑出發明家發明國光獎」三項殊榮。

IIP 國際發明家獎評審標準嚴格，除考量技術創新性與成熟度外，亦重視專利布局、國際影響力及產學合作成效。三項獎項的獲得，不僅肯定彰基在研發與臨床應用上的能力，也象徵醫院在國際醫療創新舞台上的地位逐步提升。

彰基醫學中心表示，將持續投入創新研發，強化科技整合與臨床落地，推動智慧醫療與數位轉型，提供病患更精準、安全與高品質的醫療服務，並將台灣的醫療創新能量持續推向國際。