獲世界第五佳績 新北消防搜救犬獻獎表揚

新北市搜救犬隊領犬員吳惟逸及搜救犬Aqua於九月份代表臺灣遠赴捷克。（圖：新北市消防局提供）

▲新北市搜救犬隊領犬員吳惟逸及搜救犬Aqua於九月份代表臺灣遠赴捷克。（圖：新北市消防局提供）

新北市搜救犬隊領犬員吳惟逸及搜救犬Aqua於九月份代表臺灣遠赴捷克，參加「第二十九屆搜救犬世界盃錦標賽」（FCI World Championship for Search and Rescue Dogs,WCH），成功在來自全球二十三國、三十七支頂尖隊伍中脫穎而出，成為台灣第一支通過搜救犬世界盃考核的隊伍，並勇奪世界第五名的佳績。為肯定其為新北消防與臺灣爭取最高榮譽，特於新北市消防局局務會報中獻獎，接受表揚。

廣告 廣告

「搜救犬世界盃錦標賽」是國際搜救犬組織（IRO）最高層級的競技賽事，集合全球最優秀的搜救犬隊伍，競賽項目包含服從、敏捷、瓦礫及廣域搜索等綜合能力，是真正考驗領犬員及搜救犬的默契與實力。領犬員吳惟逸與搜救犬Aqua面對激烈的競爭與高難度挑戰，憑藉著卓越的默契、精湛的搜索技巧及領犬員精準的判斷，最終在三十七支隊伍中以總成績第五名作收，成功為台灣爭光。

消防局長陳崇岳表示，新北消防搜救犬隊在國際舞台上的卓越表現，此次消防署遴選新北市為唯一代表台灣參加世界最高層級的搜救犬賽事，並榮獲有史以來的最佳成績，證明新北市搜救犬的實戰經驗已達國際頂尖水準。

陳崇岳說，感謝所有團隊長期以來的艱苦訓練，以及後勤團隊和社團法人台灣偵搜犬協會的鼎力支持。未來本局將持續投入資源，精進新北市特種搜救隊的各項救援能力，以堅實的力量守護新北市民的安全。