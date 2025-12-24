獲中央甲等肯定 西螺鎮守望相助成果再受肯定

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】為持續深化社區治安基礎並提升守望相助隊運作效能，雲林縣政府推動「114年社區治安專業輔導訪視」，由縣警察局防治科科長簡慶琳率領訪視團隊，日前前往西螺鎮漢光里活動中心，實地了解西螺鎮守望相助隊推動社區治安工作的實際情形與整體成果。

縣警察局防治科科長簡慶琳率領訪視團隊，日前前往西螺鎮漢光里活動中心，實地了解西螺鎮守望相助隊推動社區治安工作的實際情形與整體成果。（圖／記者蘇榮泉翻攝）

訪視過程由西螺鎮守望相助隊秘書長林位政主持，總幹事鍾再進進行業務簡報，說明隊伍組織架構、巡守制度、警民合作模式，以及在治安維護、防災整備與社區宣導等面向的推動成果，並分享志工參與及社區凝聚力的實際成效，展現多年深耕社區治安的具體成果。

西螺鎮守望相助隊近年表現亮眼，日前再度榮獲內政部「113年推動社區治安工作評鑑」甲等獎肯定，顯示其在制度建立、實務執行與警民協力等方面成效卓著，也為此次專業輔導訪視增添重要成果。

為持續深化社區治安基礎並提升守望相助隊運作效能，雲林縣政府推動「114年社區治安專業輔導訪視」。（圖／記者蘇榮泉翻攝）

訪視團隊透過簡報聽取、書面資料審閱及意見交流，肯定西螺鎮守望相助隊在社區巡守、治安通報及協助警方維護地方安全上的付出，同時就未來精進方向提出具體建議，期盼持續強化社區自我防護能力，提升整體治安韌性。

簡慶琳表示，西螺鎮守望相助隊展現高度組織力與行動力，是社區治安推動的優良典範。縣府將持續透過專業輔導與資源整合，協助各地守望相助隊精進運作，並擴散成功經驗，攜手民力打造更安全、穩定的生活環境。

