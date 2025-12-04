獲亞洲天王任賢齊賞識！帕拉斯PALLAS爆紅挺進三大舞台

任賢齊（左三）與帕拉斯PALLAS為田中音樂節演出，右三為主持人九孔。（迷音樂提供）

「帕拉斯 PALLAS」由主唱 FAMA、吉他手小葵、貝斯手漢堡與鼓手大寶組成，成軍不到1年，就成為2025最爆衝的新生代樂團，專輯還沒發行，就已經挺進3大舞台，先是火速入列亞洲天王任賢齊領軍的「田中音樂節」，又獲大型音樂祭「500趴」欽點邀請，更將在跨年連趕八里與台中兩場，被封為「最忙新人樂團」。

帕拉斯 PALLAS 不僅外型亮眼，4名成員在舞台上展現出的能量、爆發力和超強默契，被各活動主辦方認定「這團集機會無窮！」也因為這股氣勢，帕拉斯 PALLAS 宣布將於 16 日發行首張專輯《下天堂 Falling Down To Heaven》，新歌〈下天堂〉10日起一連３天在 Hit FM首播。

帕拉斯 PALLAS 由主唱 FAMA(前排左起)、鼓手大寶、吉他手小葵(後排左起)、貝斯手漢堡與組成。（迷音樂提供）

專輯以顛覆式概念出發，用最叛逆的想法反問世界：「誰說別人眼中的地獄，不可以成為你心底的天堂？」從青春、夢想與現實的拉扯寫起，不討好、不中庸、不迎合，站在「旁人眼中的非主流」視角，訴說每一個曾被否定、勸退、質疑的夢想，都是值得燃燒的信仰。

帕拉斯 PALLAS 深信語言承載思維，因此專輯採中英雙語、甚至全英文歌曲，只為讓意象不受侷限、讓情緒自由延伸。旋律與編曲更是層次細膩、風格多元，從金屬到龐克到流行搖滾，每首歌都被完整雕琢成獨立的宇宙。

帕拉斯 PALLAS 的團名來自太陽系矮行星「智神星」的別名。主唱 FAMA來自宜蘭，181 公分的他，嗓音爆發力強，能在古箏與爆烈搖滾間自由切換；吉他手小葵185 公分，承襲 8、90 年代吉他英雄精神，堅持 SOLO 必須華麗、技巧性高，是團內的舞台亮點；貝斯手漢堡穩定、細膩，也能噴出高難度 SO LO，是全團節奏脊椎；鼓手大寶年僅 19 歲，卻能自由切換金屬、龐克、流行等全類型，爆裂能量讓整團像一枚失控隕石往前衝。

