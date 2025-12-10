獲亞洲民主人權獎 PBHI主席：追求自由渴望永不熄滅

（中央社記者楊堯茹、溫貴香台北10日電）今天是國際人權日，代表「印尼法律援助與人權協會」獲頒亞洲民主人權獎的協會主席伊布拉尼表示，儘管亞洲面臨人權侵害與貪腐透過各種政策被合法化，人類追求尊嚴與自由的渴望永不熄滅，並更強韌地崛起。

臺灣民主基金會上午舉辦第20屆亞洲民主人權獎頒獎典禮，由總統賴清德致詞並頒獎，立法院長、臺灣民主基金會董事長韓國瑜頒發10萬美元獎助金。外交部政次陳明祺以及多國駐台使節代表與會，金曲獎得主、來自南投仁愛鄉賽德克廬山部落的姑慕．巴紹（Kumu Bassaw）演出歌曲「Angela」和「永恆」。

今年得主「印尼法律援助與人權協會」（Indonesian Legal Aid and Human Rights Association，PBHI），由主席伊布拉尼（Julius Ibrani），以及成員阿斯圖蒂（Regina JBF Astuti）和奧克塔維亞尼（Aldeta Oktaviyani）代表領獎。

伊布拉尼致詞時，將獎項獻給所有人權遭侵害的受害者，以及即使遭受威脅、失去自由，甚至付出生命代價，仍願與PBHI站在一起的人們。

伊布拉尼強調，此獎項如同聚光燈，照向在黑夜中記錄暴力的蒐集資料者、拒絕被噤聲的記者、將恐懼化為集體勇氣的社區組織者、把震驚化為希望的行動者，以及用自身聲音發出呼喊的平凡人們，「他們才是真正值得這項殊榮的人」。

伊布拉尼指出，現在幾乎整個亞洲都面臨類似處境，人權侵害與貪腐透過各種政策被合法化，人權捍衛者與行動倡議者卻被汙名化為叛亂者。公民空間不僅僅萎縮，幾乎已被扼殺殆盡。

伊布拉尼特別提到，印尼正面臨民主倒退，新上任的政府是具軍事威權背景的政權。全面性軍事安全化幾乎滲透所有官僚體系與國營企業。這些現象就像25年前被推翻的政權。

伊布拉尼說，然而人類追求尊嚴與自由的渴望，永不熄滅，並一次又一次地更強韌地崛起。PBHI將繼續推動人權倡議、捍衛受害者的權利，並團結爭取政府透明與問責，確保此獎項成為一座燈塔，引領印尼與全亞洲所有人權捍衛者，持續堅守立場、守護權利與尊嚴。

PBHI於1996年成立，長期推動印尼人權保障與司法可近性。除為遭受嚴重人權侵害的受害者提供免費法律協助，也記錄人權侵害事件，其關於生態滅絕與軍事化的報告喚起國際關注。PBHI屢遭恐嚇、網路騷擾與攻擊，但仍在反對死刑、反軍事介入民事領域等議題上勇敢發聲。PBHI更參與跨國倡議行動，包括支持烏克蘭、聲援孟加拉人權捍衛者。（編輯：萬淑彰）1141210