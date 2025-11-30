獲何欣純讚「強勁對手」 楊瓊瓔高EQ回應：超感謝

何欣純（左）稱她是「強勁對手」，楊瓊瓔表示：「超感謝。」（資料畫面）

國民黨立委楊瓊瓔日前宣布投入藍營台中市長初選，民進黨立委、台中市長參選人何欣純稱讚她是「強勁的對手」，對此，楊今（30日）受訪時回應：「超感謝。」

楊瓊瓔28日宣布投入台中市長初選，並表示自己「準備好了」，民進黨台中市長參選人何欣純則稱讚楊是「強勁的對手」。楊30日到潭子區潭水亭觀音媽廟發送水果月曆受訪時，回應：「我真的超感謝的。」並強調從政以來，她每天都始終如一、勤跑基層，感謝各界的支持與肯定，呼籲大家一起加油。

楊瓊瓔指出，台中是國際、科技及宜居的城市，希望大家一起團結加油，讓台中市民更加幸福快樂，她也感謝盧秀燕市長打下的基礎，未來要「好上加好」。

至於尚未表態角逐台中市長的藍營立委、立法院副院長江啟臣，日前則表示，目前最重要的事情是做好服務、爭取建設。





