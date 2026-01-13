獲佳世達投資！外泌體大廠陞醫生技拚2026年公發 2027年掛牌

陞醫生技董事長是謝儒生。陳俐妏攝



生化脈衝(Bio-Pulsed)外泌體龍頭陞醫生技(AM BioTech)已開發出超過35種不同功效型外泌體，陞醫生技董事長謝儒生表示，陞醫生技是一家擁有全球22國專利且已獲利的外泌體公司，目標2026年完成公開發行、2027年正式掛牌，透過與佳世達集團的策略聯盟合作，未來將加速專利技術商業化與國際市場佈局。

陞醫生技的核心競爭力來自於獨家「生化脈衝靶向技術」，目前已取得全球22國專利，重新定義外泌體的功能與應用邊界，並創下3項全球唯一：可液態常溫儲存與應用外泌體產品，高純度外泌體，唯一功能誘導型外泌體。陞醫生技將外泌體從「被動的生物訊息載體」提升為「可設計、可誘導、可精準突破的功能型產品」，

憑藉獨家專利「生化脈衝靶向技術」，陞醫生技開發出超過35種不同功效型外泌體，並依不同需求製備靶向型外泌體產品，以精準滿足未被滿足的臨床需求，鎖定婦科、眼科、牙科、聽損及神經退化與損傷等臨床需求，多項研究已完成動物實驗並將進入人體測試。

陞醫生技不僅在國際權威期刊發表多項研究成果，更成功將高活性外泌體導入高階醫美與專業蘊髮市場， 2024年獲雅詩蘭黛評比為世界前五大創新化粧品原料，並於2025年8月獲得佳世達集團策略投資，未來將整合雙方在技術研發、醫療通路及智慧解決方案的資源，加速陞醫生技專利技術的商業化和國際市場佈局。

陞醫生技近年營運表現穩健，2025年自結營收突破1億元，每股盈餘上看5元，營收與獲利均較2024年成長，且受惠於高附加價值技術與專業市場定位，主力產品毛利率維持在85%至95%間，呈現負債比低、現金流相對健康等特性，展望2026年，法人看好在專業通路深化與海外市場擴展帶動下，營收年成長率預估上看50%。

過去幾年來，陞醫生技在擴展國際市場上已取得初步成果，2026年起，美容與蘊髮系列將透過區域代理與跨境電商，同步搶攻中國、歐美及東協市場，藉由區域代理與跨境電商策略，加速品牌滲透率與市佔率成長。

謝儒生指出，陞醫生技仍處於高速成長初期，未來隨量產規模、國際市場與專利價值顯現，具備估值放大潛力，目標設定將於2026年完成公發興櫃、2027年正式掛牌，未來營運方向將聚焦「生化脈衝靶向型外泌體技術研發」、「外泌體自動化量產與製程升級」、「國際專利與海外市場拓展」等三大領域。

