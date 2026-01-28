獲全台各地議員相挺 康家瑋再攜手劉品妡赴東門市場拜票 9

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

農曆新年將至，中正萬華區議員參選人康家瑋除獲全台各地議員應援外，他今（28）日上午與大安文山區議員參選人劉品妡再次攜手，走進東門市場拜早年；同為青年世代的兩人以清新活力形象穿梭各攤位，與攤商及民眾熱情互動，現場人氣與買氣同步升溫，展現新世代參選人的行動力與即戰力。

繼基隆市議員鄭文婷、台中市議員江肇國、高雄市議員林智鴻、桃園市議員黃瓊慧等人連番北上應援，以及台北市議員士林北投區議員林延鳳、中山大同區議員顏若芳跨區輔選後，康家瑋再一次邀請劉品妡跨區助陣。這不只凸顯康家瑋黨內的好人緣，也顯現他這次參與初選必勝的決心。

廣告 廣告

康家瑋表示，東門市場是台北市深具歷史底蘊的重要民生據點，這次特別與好友劉品妡跨區合體掃街，象徵青年世代「跨區聯手、共同打拚」的決心。

康佳瑋強調，自己是萬華土生土長的在地子弟，長期走入社區、傾聽攤商與里民心聲，未來若順利進入市議會，將結合海外求學經驗與對地方的深刻了解，為中正萬華爭取更多建設與資源，成為真正為民服務的即戰力。

劉品妡也指出，跨選區交流有助於政策視野更加全面，看到康家瑋在東門市場獲得鄉親熱情回應，更加深她對青年返鄉、深耕基層的信心。她表示，青年參政不只是世代交替，更是要把專業與熱情帶進公共事務，為城市注入新的活力。

照片來源：康佳偉團隊

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

韓國實境秀落腳屏東周春米探班 金鐘國吃播連喊好吃

中午來開匯／新北藍白合未明、誓言組議會黨團 陳世軒：黃國昌要讓國民黨在新北感到威脅

【文章轉載請註明出處】