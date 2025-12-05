獲准出口MI308晶片至中國 蘇姿丰：已準備好上繳15%稅款

超微執行長蘇姿丰資料照片。路透社



就在輝達仍夾在美中科技對抗，難以銷售晶片至中國市場之際，對手超微（AMD）上月突然獲准出售晶片至中國。超微執行長蘇姿丰週四（12/4）表示，已準備好繳納川普政府要求的15%銷售稅。

蘇姿丰（Lisa Su）週四在舊金山由科技媒體「連線」（Wired）主辦的會議上表示，該公司已取得銷售MI308晶片至中國市場的出口許可。只要貨物順利出口，超微便準備好將15%稅金上繳美國政府。

美國總統川普今年8月時宣布和輝達（NVIDIA）以及超微兩間AI晶片大廠達成協議，這兩間公司可出口晶片至中國，但須繳納銷售額的15%作為稅金。

據美國科技網媒「WCCFTECH」報導，蘇姿丰日前在宣布第三季財報時表示，超微已獲准出口Instinct MI308晶片給中國客戶。

超微並未公開MI308晶片的細節，但「WCCFTECH」從已知訊息得知，其效能應與輝達的H20晶片相當。

H20晶片為輝達為符合出口管制規範，而專為中國市場特製的合規晶片。黃仁勳今年7月宣布，川普政府同意輝達出口H20晶片，然而中國則疑似不滿H20晶片規格太低，而要求中國企業拒買。

「WCCFTECH」報導認為，在輝達重返中國市場陷入卡關之際，超微MI308晶片若順利出口至中國，將會是超微搶攻中國AI晶片市場的一大契機。

