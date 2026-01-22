獲准建超級大使館掃障礙！傳英首相下週訪京 重啟「黃金時代」對話

英國首相施凱爾（Keir Starmer）傳出將於下週正式訪問北京，旨在重啟陷入僵局多年的中英關係。如果成行，他將是自2018年以來首位訪華的英國首相。預計大陸方面將由國務院總理李強親自出面對接。據知情人士透露，雙方計畫恢復在2018年「黃金時代」（Golden Era）背景下創立的商業對話機制，兩國企業高層均受邀參加。

英國首相施凱爾傳出將於下週正式訪問北京。（資料照／路透社）

根據《路透社》21日引述三名知情官員與企業界人士的消息，施凱爾本次訪問，雙方將重組「中英企業家委員會」（UK-China CEO Council）商業對話機制。預計加入對話的企業陣容龐大，英方包括阿斯特捷利康（AstraZeneca）、英國石油（BP）、匯豐銀行（HSBC）、洲際酒店集團（IHG）、捷豹路虎（Jaguar Land Rover）、勞斯萊斯、施羅德投資（Schroders）以及渣打銀行等；大陸則有中國銀行、中國建設銀行、中國移動、中國工商銀行、中國中車集團、國藥集團、比亞迪等產業龍頭代表出席。

據悉，這次外交突破的關鍵，在於大陸獲准在倫敦興建歐洲最大的中國大使館。該建案20日剛獲得綠燈通過，隨即掃除施凱爾訪陸的最大阻礙。不過，消息人士也提醒，目前地緣政治變數仍多，特別是美國總統川普近期關於併吞格陵蘭的狂言引發國際動盪，可能成為影響行程的變數。此外，由於過去在5G建設及核電投資上的爭議，曾參與委員會的華為與中國廣核集團預計將不會出現在名單中，以避開關鍵基礎設施的政治敏感性。

英國首相施凱爾傳出將於下週正式訪問北京。（資料照／美聯社）

這是自2018年以來英國首相首次訪華。施凱爾先前曾公開抨擊前保守黨政府，認為其放任對華關係惡化是「失職」行為，並指出法、德領導人近年均多次訪華，英國不應缺席全球第二大經濟體的市場。施凱爾試圖在維護國安韌性與促進商業投資之間取得平衡，藉此展現工黨政府相較於前任更為靈活且務實的外交手段。

儘管商業對話重啟在即，但部分英國企業執行長對於行程是否能成行仍持觀望態度，甚至有人已先予以婉拒。這反映出在當前緊張的國際氛圍下，企業界對於大張旗鼓恢復與北京的「黃金時代」仍存有疑慮。英方政府預料最快可能於本週五（23日）正式對外宣布施凱爾的訪華行程與具體細節。

大陸外交部發言人郭嘉昆。（資料照／大陸外交部）

此前英國政府於20日宣布核准大陸於倫敦興建巨型使館，21日大陸外交部發言人郭嘉昆表示，為外交館舍建設提供支持和便利，是東道國的國際義務。他並稱，大陸駐英國使館新館舍規劃設計是一個高品質的方案，申請及獲批完全遵循國際外交慣例及當地的法規及程序。至於大陸是否也將核准北京英國大使館翻修，郭嘉昆則回應稱，大陸一直依據維也納外交關係公約和有關法律法規，處理英國駐中使館館舍規劃申請。

