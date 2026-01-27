「獲利不均」想拆夥 嫌涉多次恐嚇.勒索2700萬

台北市 / 綜合報導

刑事局日前破獲一起幫派暴力討債的案件，蔡姓主嫌跟被害人原本一起經營錢莊，後續被害人認為獲利分配不均想拆夥，沒想到蔡姓主嫌不但勒索被害人2千7百萬元，還找來太陽聯盟星陽分會的張姓會長，到被害人住處潑紅漆、對車子砸雞蛋等多次恐嚇，甚至遠到雲林談判都被毆打成傷！檢警掌握情資，兩波搜索行動將15名涉案人一網打盡，移送偵辦。

凌晨時分，黑衣人下車，提著一桶紅漆就往住家門口潑過去，潑了一次還不夠，又潑了兩三次才離開，不過這並不是這群人的第一波攻勢，幾名黑衣人下車，朝著後車擋風玻璃狠砸雞蛋，一顆不夠再丟一顆，行徑相當囂張，無論被害人逃到哪，這群黑衣人彷彿都對他的行蹤一清二楚，就是因為這幾組GPS，黑色長方盒子排列整齊，這幾組GPS定位器就裝在被害人車上，檢警前往主嫌住處查扣證物，原來雙方有財務上的糾紛。

49歲蔡姓主嫌跟陳姓被害人，原本在嘉義一起經營錢莊，被害人認為獲利不均想拆夥，蔡姓主嫌以帳務不清為由，向被害人勒索2700萬元，被害人拿不出來帶妻子到處躲藏，蔡姓主嫌委託太陽聯盟星陽分會張姓會長帶著小弟暴力討債，到嘉義住所潑紅漆寄恐嚇信，桃園住處寄恐嚇禮盒朝座車砸雞蛋，就連在雲林談判也遭毆打成傷。

刑事局偵四大隊副大隊長賴耀宗說：「在街頭埋伏攔車，持棍棒叫囂，行徑囂張，已經嚴重影響社會治安，起獲GPS的追蹤器，長刀，鎮暴槍，點鈔機及無線電對講機等證物。」

檢警在去(2025)年9月、12月，執行兩波搜索，將涉案15人一網打盡，還發現涉案的張姓會長，過去就曾涉嫌毆打藝人包小松包小柏，鬧上新聞版面，這次又涉嫌暴力討債，詢後依組織犯罪恐嚇取財，妨害秘密等罪嫌遭移送偵辦。

