獲利了結干擾、中國進口升、韓國金條賣！亞洲買氣助攻金價

[Newtalk新聞] 市場關注傳出烏克蘭以無人機攻擊俄羅斯總統普丁的官邸，為俄烏和談前景蒙上陰影，另美國總統川普和以色列總理會談時表示，若伊朗重建導彈或核武項目，將支持再度對其實施重大打擊，避險買盤回流金市，帶動金價於震盪中逐步上行至4382.7 美元後拉回整理。截至今天(31日)下午1點前，黃金交易價來到4343（盎司／美元）。

台銀表示，伊朗總統裴澤斯基安在社群平台上回擊川普的言論，表示如果遭受任何侵略，伊朗將做出嚴厲回應，同時烏克蘭方面否認對普京官邸襲擊，並呼籲所有國家不要回應未經證實的消息，否則將破壞近期取得的良好進展，金價在避險買盤帶動下進一步上行至4,404美元後漲幅收斂，稍晚美國公布12月會議記錄顯示，官員們對經濟面臨的風險進行深入細緻的辯論，少數支持降息官員表示其實也可以選擇維持利率不變，市場預 期1月份不會繼續降息，美元指數反彈，迫使金價壓回，最後報價4,346.20 美元。

《路透社》報導，香港政府統計局公布數據，11月中國經由香港進口黃金總量達30.22公噸，淨進口量則由10月8.02公噸成長至16.16公噸，由於零售需求疲軟，商家紛紛提供折扣以吸引買家，但上週折扣力度有所減弱，中國市 場黃金折價由前週一度高達64美元縮減至15-30美元，顯示買氣出現回升，同時進口配額有限導致供應趨緊。

韓國五大商業銀行，包括KB國民銀行、新韓銀行、韓亞銀行、友利銀行和NH農協銀行，從今年初至12月24日共售出價值6,779.74億韓元的金條，約為2024全年4.1倍，也是自2020年開始統計相關數據以來最高值，除了不經營銀條業務的韓亞銀行外，四家主要銀行今年年初至12月24日共銷售銀條306.8億韓元，約為2024年38.4倍。

