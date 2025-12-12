獲利了結賣壓出籠！美股回落 博通暴跌11％、台積電ADR下殺4.2％

美股12日回落，費城半導體指數大跌5.10%，台積電ADR下殺4.20%。 圖：達志影像／路透社(資料照)

[Newtalk新聞] 美國聯邦準備理事會（Fed）本週降息，部分獲利了結賣壓出籠，美國股市12日回落，投資人拋售科技股，半導體公司博通重挫逾11%，市場再度對投資人工智慧（AI）獲得的回報感到擔憂，道瓊工業指數下跌245.96點、0.51%，標準普爾500指數下跌1.07%，那斯達克指數下跌1.69%，費城半導體指數大跌5.10%，台積電ADR下殺4.20%，收在292.04美元。

綜合外媒報導，儘管博通財報亮眼，股價仍下跌超過11%，這家晶片製造商警告，低毛利率的客製化AI處理器銷售增加正壓縮獲利能力，引發對大型科技企業AI投資回報的疑慮。拖累了甲骨文和輝達，股價分別下跌4.47%、3.27%，在前一交易日，甲骨文重挫超過11%。

隨著人工智慧產業面臨越來越大的壓力，AI股下跌，其他板塊如金融、醫療保健和工業類股則受到一定程度的提振，Visa上漲0.64%、萬事達卡上漲1.45%，聯合健康集團漲1.52%，奇異公司上漲3.91%，表現亮眼。投資分析師表示，價值股12日的表現優於成長股，目前對AI領域確實比較謹慎，但並非完全悲觀。

美股道瓊工業指數12日終場下跌245.96點，或0.50%，收在48458.05點。標準普爾500指數下跌73.59點，或1.07%，收在6827.41點。以科技股為主的那斯達克指數下跌398.69點，或1.69%，收在23195.17點。費城半導體指數下跌377.918點，或5.10%，收在7033.566點。

