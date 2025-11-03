獲利了結？台股ETF受益人周減2.6萬人 市值、主動式、科技最受寵
台股近期受AI題材激勵、科技股領漲下維持高檔震盪。截至10月底止，台股ETF受益人數周減逾2.6萬人，不過資金並未全面撤出，反而轉向AI與科技題材。法人指出，市值型、主動式及科技型ETF成為資金新寵，顯示投資人仍積極參與多頭行情、聚焦成長動能標的。
根據集保中心最新公布的台股ETF受益人統計，截至10月31日止，近一周主、被動式台股ETF整體受益人數減少26,531人，降至11,287,850人，而68檔產品中僅有22檔受益人數增加。
事實上，進一步觀察受益人數增加前十大產品，以市值型、主動式及科技類ETF居多，依序包括：0050、0052、00981A、0056、00985A、00982A、00881、00952、00701、00935，顯示在AI題材帶動下，科技股領漲的行情仍具吸引力。
主動群益台灣強棒（00982A）經理人陳沅易表示，隨著AI技術及相關應用持續發展，包括AI基建支出上修、新一代GPU問世量產，有助帶動相關零組件出貨需求，加上消費旺季來臨，皆有利於電子強勁出口動能有望延續，因此整體而言仍看好台股表現延續。產業配置上，電子股仍為布局重點，AI概念如晶片製造、IC設計、伺服器組裝值得關注，其他如低軌衛星、電力設備等亦可留意。
群益台ESG低碳50（00923）經理人邱郁茹指出，台股市場近期呈現高檔震盪，資金輪動快速，但仍可看出資金還是持續圍繞AI題材打轉。後市來看，鑒於台灣基本面仍穩健有撐，AI長期發展趨勢不變，台廠又於當中作為最重要的供應商，可望持續吸引資金目光。
另一方面，近年來國際間也越加重視ESG經營，重視ESG管理的企業中長期來看既可望有更為穩健的經營表現，也料是資金首要布局的標的，建議投資人可透過台股低碳市值ETF來掌握，一次兼顧台股成長行情與ESG低碳商機。
