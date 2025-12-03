獲利出金先繳三百萬？警銀聯手揭穿假投資騙局

警方獲報到場關心，多次詢問才終於突破徐婦心防，揭穿假投資騙局。(讀者提供)

記者王勗／台南報導

警二分局博愛所前接獲銀行通報，稱一名婦人欲提領三百萬元鉅款，表面稱要作為房屋裝潢款，但卻無法出具相關合約證明。警方獲報到場，經關懷提問才突破徐姓婦人心防，坦言三百萬是領回投資獲利的「保證金」，警方當即揭穿假投資騙局，現場阻止徐婦提領。

七十多歲的徐姓婦人前經「投資人員」，於不知名網路平台投資虛擬貨幣，投資獲利一路飆漲，然而當徐婦要提領獲利時，平台人員卻告知其應先繳納三百萬元的保證金才能出金，徐婦聽聞不疑有他，二日中午至忠義路某銀行辦理業務，欲將外匯存款轉為新台幣並取款，驟然提領三百萬立即引起行員注意，察覺徐婦可能遭詐，隨即通報轄區警二分局博愛所警方。

廣告 廣告

博愛所警員陳正利、王于庭獲報到場，然而徐婦堅稱三百萬元是作為房屋裝潢款，然而徐說不出作什麼裝潢，也拿不出工程合約收據等佐證，在員警鍥而不捨追問下，徐婦才說出「保證金」前情，警方當即察覺此為典型「假投資詐騙」手法，立即說明虛擬貨幣詐騙的典型案例與常用話術，行員也在旁用心勸說，經警、銀雙方說明其中貓膩、陷阱後，徐婦才恍然大悟。

警二分局長劉怡宗強調，「假投資」類型的詐騙案層出不窮，民眾應慎選投資管道，切勿聽信來路不明的網路訊息或電話指示，要求匯款或提領現金。