獲利又環保！全聯砸40億元 全台千家門市3年內換電子標籤

全聯總座蔡篤昌表示，早在10年全聯就已經有導入電子標籤的想法。

睽違15年，大潤發改名「大全聯」後的首家全新量販青埔店今天試營運；於此同時，全聯也宣布將全面導入電子標籤，以減輕人力成本並實現動態定價，全台逾千家門市導入估至少花費40億元。

全聯近日不斷爆出「標籤」爭議，對此，全聯總經理蔡篤昌表示，「早在10年前就有進行4～5家測試，但因成本高，導致處於觀察階段，但隨台灣經濟好不斷調薪，加上去年全世界最大零售商沃爾瑪宣布今年、明年要全面導入電子標籤，又有標價議題，董事長林敏雄決定『趕快導入』。」

蔡篤昌說明，目前全聯1250店，計畫3年內全部導入完成，一家店需求7000至8000個、花費300多萬元，若再加上展店計畫，預估這筆費用藥40億元。「挑戰不在於錢，而是找到適合的供應商導入。3年是目標，找到適合廠商，在1年內導入也行。」如此一來，人事費用成本跟電子標籤能夠省下的人力、工時是划算的。

大全聯加上新開的青埔店共計21家，目前全部都電子標籤完成，平均每店約5至7萬個電子標籤，至於全聯平均為7000至8000個。全聯行銷協理劉鴻徵補充，以青埔店需求4萬個電子標籤，費用約500萬至600萬元。

全聯預計3年時間導入電子標籤，獲利也能愛地球。

講求效率之外，電子標籤也符映聯合國永續發展目標（SDGs）之一：不浪費糧食。根據加州大學聖地牙哥分校管理學院研究，動態定價可減少高達21%食物浪費。

