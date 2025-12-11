獲利增速超越營收 東生華前三季獲利年增21% EPS 3.01元

東生華製藥總經理楊思源表示，公司推動多年「雙引擎」策略效益顯現。東生華提供



東生華製藥（8432）今（11）受邀參加德信證券舉辦法人說明會，總經理楊思源宣布，推動多年「雙引擎」策略效益顯現，帶動前三季合併營收年增19% ；合併營業利益大幅成長24% ；稅後淨利年增21%，每股稅後盈餘（EPS）達3.01元，年增12% 。三大獲利指標皆呈雙位數成長，具體實現獲利增速超越營收的高品質成長目標。

東生華指出，強勁的成長動能來自本業核心產品的穩定貢獻，以及子公司（創益生技、高峰藥品）的併購綜效。楊思源特別強調，除了營收規模擴大，營收結構優化成效顯著，自費產品營收展現爆發力，從2022年的0.4億元躍升至2024年的5.3億元，短短兩年成長逾13倍，成為驅動獲利的強勁引擎 。

廣告 廣告

楊思源表示，公司原訂「五年內取得10張藥證」的策略目標已成功達標，包括6張台灣藥證與4張海外藥證。2025年更是成果豐碩，不僅在台灣取得戒菸錠劑首發學名藥Varenate（戒衛清）藥證，海外佈局更橫跨高血脂、心律不整及止痛領域，展現精準的選題與跨國取證能力。

針對高齡化社會需求，東生華積極深化視力照護市場，引進創新老花眼療法 BCSA25。她說，根據國健署調查顯示，老花眼症狀與年齡增長密切相關，45歲以上族群比例明顯上升，全台潛在患者估計達700萬人。BCSA25目標成為台灣首個治療老花眼的處方藥品，將為龐大的高齡族群提供非手術且具臨床價值的治療新選擇。

展望2026年，楊思源揭示將啟動四大核心增長引擎，首要「開發利基產品」，鎖定眼科與中樞神經罕病尋求新授權以優化產品結構 ；其次「深耕台灣通路」，持續提高自費比例並優化成本結構 ；第三「發展海外市場」，奠基於已取得的四張海外藥證，馬來西亞與澳門預計產出首筆訂單貢獻實質營收 ；最後驅動「無機成長」，藉由子公司持續擴張及評估策略合作，全方位推升營運成長 。

更多太報報導

價平量縮雙「卡」！房仲全聯會籲解鎖信用管制、搶救產業火車頭

台積電除息震盪翻黑! 大盤創高後利多出盡 指數震盪583點 收跌375點

童子賢談穩定幣：貨幣制度「牽一髮而動全身！須步步為營」