獲利大幅縮水以星航運面臨策略轉折

根據英國航運相關網站表示，在市場運價持續震盪、獲利大幅縮水之際，以星航運（ZIM）正進行一項可能重塑該公司未來方向的重大策略評估，該公司董事會目前已開始審視多項收購意向書。

以星航運近日透露，已收到來自多個潛在買家的興趣。其中最受矚目的是公司執行長Eli Glickman及企業家Rami Ungar共同提出的非約束性收購全數流通股建議案。為審慎評估最佳選項，ZIM已委任Evercore擔任財務顧問，並由Meitar Law Offices及Skadden律師事務所提供法律協助，以確保決策能最大化股東價值。

該公司在今年八月曾對市場盛傳的收購傳聞作出回應，但僅表示不對市場揣測置評，但並未確認，亦未否認。

成立於一九四五年的以星航運在二○二一年一月疫情期間全球供應鏈最混亂之際登陸紐約證券交易所，一度成為航運業最受關注且最亮眼的股票之一。

然最新財報顯示，該公司第三季淨利僅一億二千三百萬美元，較去年同期的十一點二六億美元暴跌八十九％。營收則年減三成六至十七點八億美元，主因平均運價下滑三十五％，至每TEU一千六百零二美元。調整後EBITDA也驟降六十一％，至五億九千三百萬美元。

Glickman強調，該公司在第三季仍展現韌性，但須在地緣政治複雜、關稅政策多變及全球貿易摩擦升溫的背景下承受運價波動壓力。他指出，以星航運藉由更大且更節能船隊配置，得以快速因應航運市場變動，儘管目前正面臨價格下跌壓力。

儘管獲利大幅縮水，董事會仍宣布派發第三季股利三千七百萬美元、每股零點三一美元，相當於本季淨利的三成。自二○二一年上市以來，以星已累計配發約五十七億美元股利，超過IPO募資額的二十五倍。

該公司也增聘兩名獨立董事Yair Avidan及Yoram Turbowicz，以強化在此次策略審查中的專業能力。以星航運並強調，除非達成協議或程序完成，期間將不會對外更新審查進度。

展望後市，以星航運調升二○二五年全年財測，預估調整後EBITDA介於二十億至二十二億美元、調整後EBIT介於七億至九億美元，較之前預測上修中間值。Glickman表示，雖然第四季市況走弱，但基於今年至今表現強勁，公司有信心面對短期波動，並持續為股東創造長期價值。

截至二○二五年九月三十日，以星航運維持二十六點四億美元淨負債，淨槓桿比為零點九倍。

據法國海運諮詢機構Alphaliner公布，截至昨（二）日為止，最新運能資料顯示，以星航運（ZIM）總運能七十萬三千五百九十八TEU（全球占比二點一％），全球排名第十，總計有一百一十六艘船（其中自有船舶十四艘，租入船舶一百零二艘），租船占比八十八點二％；另有訂購十八艘船，運能占十六萬三千一百二十八TEU。