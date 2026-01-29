獲利崩跌61％、連2026都不敢預測 特斯拉罕見對未來保持沉默

記者鍾釗榛／綜合報導

特斯拉交出一張讓市場不太意外、但仍相當刺眼的成績單。隨著電動車銷量持續降溫，加上整體市場競爭白熱化，特斯拉2025年第四季獲利僅約8.4億美元，換算新台幣約268億元，較2024年的672億元大減61%。營收同樣承壓，單季約249億美元、約新台幣7,968億元，年減3.1%，為動盪的一年畫下句點。

特斯拉2025年較上一年的672億元大減61%。（翻攝Tesla網站）

AI燒錢重組成本同步拉高

特斯拉在財報中坦言，獲利大幅縮水並非單一原因。除了汽車交車量下滑，公司內部重組成本增加、關稅支出攀升，都是壓力來源。更關鍵的是，馬斯克近年大幅加碼人工智慧投資，相關研發費用明顯拉高，短期內卻難以轉化為實際營收，直接侵蝕獲利表現。

政治風波與碳權紅利退燒

回顧去年，馬斯克在川普政府中擔任具爭議性的角色，讓特斯拉品牌多次被推上輿論浪頭。另一方面，隨著美國環保政策方向轉變，特斯拉過去仰賴的碳權收入明顯縮水，也讓財報少了一塊重要支撐，進一步放大獲利下滑的幅度。

天價薪酬過關 市場信心卻未回溫

儘管基本面承壓，特斯拉股東仍在去年11月投票通過，核准一筆高達1兆美元、約新台幣32兆元的馬斯克薪酬方案，押注未來重大技術突破。然而在最新展望中，特斯拉並未提供2026年汽車銷售預測，顯示短期內，市場恐怕還得繼續等待轉機出現。

