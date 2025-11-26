獲利已超越去年 彰銀明年股利有望優於今年

▲彰化銀行今（26）日舉行法說會，今（2025）年前10月獲利已超越去年創新高，明年股利有望優於今年。（圖／資料照，記者顏真真攝）

[NOWnews今日新聞] 彰化銀行今（26）日舉辦今（2025）年第3季法人說明會，受惠核心業務成長、利差改善及海外布局擴大，前3季合併稅後盈餘達141.5億元，年增25.79%；截至10月，累計稅後盈餘更突破去年全年紀錄，達155億元，全年營運再上新里程碑。每股盈餘（EPS）1.2元，ROA 0.43%、ROE 6.84%，均較去年同期成長。至於明年股利政策，「現金股利」配發比重較高，整體有望優於今年。

廣告 廣告

截至第3季，彰銀整體放款較去年同期成長5.83%，個人金融、企業金融與海外市場均維持良好成長動能。個金放款受惠新青安房貸與理財型貸款需求，年增約5.6%，存款結構亦維持穩健。

在利差方面，彰銀透過優化存放款結構並控管資金成本，使利息淨收益年增17.68%， NIM也從去年同期的0.77%穩定上升至0.87%。財富管理亦保持穩健表現，手續費收入前3季年增10.89%。風險控管方面，逾放比維持在0.16%的低檔水準，覆蓋率提升至833.27%，資產品質持續良好。

海外事業也持續為彰銀營運注入成長動能。第3季境外獲利占比達22.2%，較去年底大幅提升，以美國、香港與英國市場表現最為亮眼。海外據點布局亦持續推進中。馬來西亞納閩分行暨吉隆坡行銷服務處已獲當地主管機關核准，預計於明年第2季前正式開業；澳洲雪梨與加拿大多倫多分行申請作業亦陸續進行。彰銀表示，將持續深化新東向與新南向布局，提升海外收益占比，並強化營運韌性。

展望明年，美國降息循環啟動後，利差可能面臨調整壓力，全球地緣政治與供應鏈變動亦增加市場不確定性，彰銀表示，將透過資產配置調整、嚴控資金成本與差異化定價策略維持穩健獲利，並持續推動「存放款＋財富管理」雙引擎成長模式。

不僅如此，彰銀也將深化中小企業與供應鏈金融、擴大海外市場布局、加速AI與數位工具導入，提高營運效率與風險管理能力，以ESG與永續金融作為長期競爭力核心，若整體市場環境維持穩定，今年全年的營運動能可望持續向上，為明年布局奠定更加堅實的基礎。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

彰銀成立120周年！稅前獲利有望挑戰新高 董座提未來3大願景

兆豐金前3季每股賺1.91元！明年股利以現金為主、發放率約75％

華南金獲利創新高！股利有望隨獲利成長 對公股投信整併這樣看