獲利後剩房地產能放錢？他點名房地產讓人安心 網一面倒喊：要賣房了

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[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

近期股市震盪加劇，不少投資人開始重新思考資產配置。一名網友就在PTT發文表示，股市大跌讓他再次意識到投資市場存在修正風險，反觀房地產即便透過多重貸款操作，價格似乎仍相對穩定，因此好奇發問，「股市獲利後能安心放錢的地方，是不是只剩房地產？」

近期股市震盪加劇，不少投資人開始重新思考資產配置。（示意圖／unsplash）

原PO表示，股市下跌時常讓投資人感受到壓力，尤其是使用融資或高槓桿操作的族群，一旦行情反轉，損失可能迅速擴大。不過他觀察房地產市場，即使有人透過信貸支付頭期款，再搭配房貸、裝潢貸款，甚至交屋後進一步增貸，形成所謂的「四貸同堂」，市場仍普遍認為房價相對穩健。

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他認為，相較於股市經常面臨修正風險，房地產因價格波動較不明顯，往往帶給持有者較高的安全感，也因此讓不少投資人將房市視為資金停泊的選項之一。

貼文曝光後，引發網友熱烈討論，有人認同表示，「房子暫時不會大漲 股市頂多盤整而已」、「不會，房市還要繼續套」、「不會喔 都賠錢了 也沒房 更慘」、「房子繼續大跌 空到爆」、「錢縮水了，更沒錢買房要賣房了」、「股市大跌 加碼撿股 誰跟你買房」、「絕對不會，賣房補股市」、「不會 會一堆小飛俠 物理壓制房價」。

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