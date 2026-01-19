獲利飆316%！大研生醫1拆10生效 新股今亮相「開盤鎖漲停」2關鍵曝光

記者許雅惠／台北報導

大研生醫（7780）今（19）日以新代碼「大研生醫*」正式恢復上市交易。一開盤即跳空直奔20.35元漲停鎖死，爆出逾3.3萬張天量。圖為2025年9月9日以承銷價158元正式掛牌上市，甫開盤即衝破200元大關，當天最高到226.5元。（圖／資料照）

保健品大研生醫（7780）受惠2025年營收、獲利雙雙創下歷史新高，在完成股票面額「一拆十」的資本調整後，今（19）日以新代碼「大研生醫*」正式恢復上市交易。由於入手門檻大幅下修，加上基本面強勢護航，股價一開盤即跳空直奔20.35元漲停鎖死，爆出逾3.3萬張天量，市場買氣很熱！

股票「1拆10」亮相！小資族瘋搶變身漲停王

大研生醫* 以每股面額1元的新姿態亮相，此舉被市場視為活絡交易、吸引更多投資人參與的重要佈局。分拆效應加上亮麗業績，讓股價開盤不到10分鐘就亮燈漲停，雖然盤中一度短暫打開，但追價買盤力道強勁，隨即再度鎖死，漲停價委買單仍高掛超過5,000張。

獲利大爆發316%！這款「魚油」日本賣到斷貨

不只股價噴發，基本面更是大研生醫的「硬實力」。2025年合併營收達18.9億元、年增近4成；獲利更是誇張，去年前三季稅後淨利年增率高達316.7%，EPS來到3.44元，比起前一年的1.33元倍數成長。

其中，海外市場成為最強引擎，特別是日本市場表現最驚人。董事長張家銘指出，旗艦產品「高濃度魚油」在亞馬遜（Amazon）熱銷到供不應求，更一舉拿下日本亞馬遜「最佳生醫品牌獎」。因應爆量訂單，已全力優化供應鏈，預計2月就能恢復正常供貨。

啟動AI與併購！2026年「七大引擎」全開

展望2026年，大研生醫除穩坐台灣通路冠軍，更宣布啟動「七大戰略引擎」，將大數據與AI導入產品布局，並積極尋求大市場併購，深化日本與澳洲投資。在基本面創高與股票流動性提升的「雙重利多」加持下，大研生醫正從本土品牌，快速變身為國際級的生醫新勢力。

受惠於2025年營收與獲利雙雙登頂，大研生醫（7780）在完成股票面額「一拆十」變更後，新股票「大研生醫*」19日正式恢復上市買賣。（圖／翻攝自台新智多星）

