文 ‧ 杜立羽

▲圖片來源：力旺公司官網

今(6)日高價IP相關概念股皆出現同步向上翻揚走高，其中持續分享的台積電旗下小金雞創意(3443)也同步創下波段新高，波段漲幅達25%以上，其中還有也值得留意的是力旺(3529)股價回測先前帶量低點後，再度重新站回季線，2000元形成地板價。

公司表示，近期受惠於代工廠與客戶的強勁需求，過去累積的投片專案逐步進入量產，也伴隨權利金收入持續增加。在高效能運算(HPC)與AI應用領域，力旺已導入的晶片涵蓋範圍包括CPU、AI加速器、DPU、固態硬碟控制IC…等領域，持續擴大相關應用布局，目前已累積超過110個與PUF技術相關的設計定案。

廣告 廣告

新IP技術方面，執行長何明洲指出，力旺已完成新一代後量子密碼(PQC)技術開發，並通過美國國家標準與技術研究院CAVP 認證，涵蓋最新公布的FIPS 203（ML-KEM）與 FIPS 204（ML-DSA）安全標準，正式推出完整 PUFPQC 安全架構。公司並同步與全球領先晶圓代工廠合作，推進 2 奈米製程技術開發，為未來更高階晶片安全應用提前卡位。

第三季財報公布合併營收達9.52億元，季增1.7%，年增6.8%，前三季賺兩個股本，第三季EPS達6.52元，創歷史次高水準，累計EPS達18.06元。

▲圖片來源：CMoney 3529 力旺 K線圖

操作觀察-拉回不跌破2000元大關可持續留意，後續營運動能看旺。

相關新聞:

狂賀!! 1309期封面個股創意 波段大漲30% 中長線持續看好

https://www.moneyweekly.com.tw/ArticleData/Info/Article/202235

理財周刊 / 致富關鍵 就在理財-原文來源--獲利驚人！力旺前三季賺兩個股本、10月營收近3倍成長 - 理財周刊