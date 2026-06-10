獲台灣前進陣線推薦引熱議 薛兆基：推薦不是榮耀而是責任

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薛兆基(中)獲台灣前進陣線正式推薦參選高雄市左營、楠梓市議員。 圖：薛兆基競總/提供

[Newtalk新聞] 台灣前進陣線日前正式推薦高雄左營、楠梓市議員參選人薛兆基，引發地方政壇與社會各界熱烈討論。面對外界關注與媒體詢問，薛兆基表示，自己抱持感恩與謙卑的心情接受這份推薦。至於民進黨部分人士刻意提及開除黨籍，他淡然表示，政治路上有順風也有逆風，但他選擇把逆風當成前進的方向，正如五月天《倔強》歌詞「逆風的方向，更適合飛翔。」他說，過去不必糾纏，人民的未來才是他現在最在乎的事。

薛兆基指出，長期以來台灣政治習慣陷入藍綠對立與意識形態爭論，但基層民眾真正關心的，其實是交通安全能否改善、產業能否發展、年輕人是否有希望、城市是否持續進步，「人民需要的是解決問題的人，而不是製造對立的人。」

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他表示，自己一路從基層出發，無論是關心交通改革、勞工權益、觀光發展、產業轉型或地方建設，始終秉持務實理性的態度，希望透過具體政策來解決問題。這次獲得台灣前進陣線推薦，也代表社會上已有越來越多人認同「政策優先、人民優先」的理念。他強調，這次合作並非傳統政治上的結盟，而是一場理念的合作，未來的政治不應再只是政黨競爭，而應該是共同尋找解決方案。

他進一步表示，如果政治只是藍綠對抗，人民永遠是輸家，如果政治回到解決問題，人民才可能成為贏家，只要是對人民有利的政策，不分藍綠、不分背景，都應該攜手推動；自己不是因為反對誰而參選，而是因為高雄還有太多問題等待解決。

對於外界討論是否象徵新的政治力量正在形成，薛兆基表示，人民最終會用最務實的標準檢驗政治人物，那就是有沒有能力解決問題、有沒有勇氣面對挑戰、有沒有真正站在人民立場思考。他相信，政治的價值不在於口號有多響亮，而在於能否讓人民生活變得更好。

薛兆基最後表示，受到台灣前進陣線的推薦，不是因為勝利，而是因為責任，這份推薦代表的是期待，更是一份改革現狀的託付，未來他將以更高標準要求自己，持續深入基層、提出政策、監督市政，把支持化為實際行動，努力成為一位讓人民放心託付的民意代表。

他也以一句話作為回應外界關注的總結「被推薦的不是一個人，而是一種把人民放在心中的新政治精神；如果政治只是藍綠對抗，人民永遠是輸家，如果政治回到解決問題，人民才可能成為贏家。」

談到高雄觀光發展，薛兆基特別點名蓮池潭。他指出，蓮池潭擁有龍虎塔、春秋閣、孔廟與豐富宗教文化景觀，是高雄最具代表性的國際級觀光資產之一，但長期以來相關建設與預算投入明顯不足，導致遊客停留時間有限，夜間經濟更無法有效發展。

薛兆基認為，高雄需要新的觀光思維，市府應將蓮池潭列為重點發展區域，透過夜間燈光環境營造、水岸景觀升級、特色商圈整合、藝文展演活動及觀光旅館投資等方式，高雄不能有一個這麼好的觀光地標，卻只閃亮在白天。

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