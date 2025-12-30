獲台灣精品獎與創業楷模 苗縣府表揚在地企業

苗栗縣政府昨（三十）日在縣府第一辦公大樓A四○一會議室舉行表揚活動，肯定在地企業於創新研發、永續發展及產業升級上的卓越表現。縣長鍾東錦表示，本次活動不僅是頒獎典禮，更展現苗栗產業已成功躍上國際舞台，獲得國家級肯定。台灣精品獎象徵的不僅是產品品質，更代表企業在全球市場的競爭力。今年多家深耕苗栗的優秀企業脫穎而出，這不只是地方的榮耀，更是台灣產業實力的最佳證明。

台灣精品獎素有產業界「創新奧斯卡」之稱，是國內最具指標性的國家級獎項，象徵企業在創新設計、品質表現及國際競爭力上的高度肯定。特別頒獎表揚群聯電子股份有限公司、群創光電股份有限公司、智晶光電股份有限公司及冠軍建材股份有限公司等四家企業，分別榮獲第三十四屆台灣精品金質獎、銀質獎及精品獎殊榮；同時，成心科技股份有限公司亦榮獲「中華民國第四十八屆創業楷模暨創業相扶獎」，一併接受縣府表揚。

縣長鍾東錦偕同工商發展處長詹彩蘋、立委邱鎮軍特助張朋輝、群聯電子執行長潘健成、冠軍建材董事長林榮德、成心科技董事長邱國威、群創光電處長蔡嘉豪以及晶光電資深經理袁知賢等各界代表共同見證苗栗在地企業榮獲國家級獎項的榮耀時刻。

縣長鍾東錦表示，企業經營良好不僅能提升地方形象，也能增加稅收、創造就業機會，帶動整體經濟發展。苗栗雖然是相對落後的縣市，但平均工資仍在全國排名前五，這要歸功於在地企業的努力與貢獻。鍾東錦強調，AI應用與節能減碳已成為全球產業發展的重要趨勢，在地企業持續投入創新研發，不僅提升自身競爭力，也為地方產業注入成長動能。縣府未來將持續推動綠色製造與淨零減碳政策，營造友善投資與創新環境，鼓勵更多企業投入永續產業發展，攜手打造具國際競爭力的苗栗產業版圖。最後，鍾東錦再次恭喜所有獲獎企業。