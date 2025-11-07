獲和平大苑管委會通報移豪車！太子集團豪宅管家凃又文30萬交保 北檢將提抗告

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

跨國詐騙集團「太子集團」在台單位4日遭檢警大規模搜索，查扣超過45億元的資產，並拘提包含高級幹部在內共25位相關人士，目前檢方因明確掌握串滅證事由，成功將天旭負責人王昱棠、人資長辜淑雯、幹部李守禮、邱子恩等4名台籍幹部聲押獲准，但另一名台籍幹部凃又文，被檢方發現主要管理和平大苑等資產，並與集團高層密切聯繫，回報公司名下的豪車遭檢警抄錄，還涉嫌幫忙轉移資產以避查扣，結果法官裁定以30萬元交保並限制住居，北檢今（7）日表示將提抗告。

警檢日前和平大苑確認相關車籍資料以聲請查扣時，管委會將此事告知管理和平大苑11戶資產的凃又文，凃又文得以回報集團將車藏匿。（圖／調查局提供）

北檢指出，以陳志為首的太子集團，在柬埔寨從事詐欺犯罪，並於多國建立龐大企業網絡進行洗錢，美國聯邦檢察官已於今年10月8日對陳志等人提起公訴，且美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）也將該集團在我國境內所設的9家公司及3名國人列入制裁名單，均於10月14日對外公告。台北地檢署獲知後，於10月15日主動分案，偵辦太子集團在台洗錢等相關犯行。

北檢4日共搜索天旭、顥玥、尼爾、台灣太子、聯凡等47個處所，並拘提被告25人，及通知證人10人到案。此外，警方已成功扣押包含和平大苑房屋11戶等18筆不動產、26輛名車及60個銀行帳戶，合計扣押物價值高達45億2766萬餘元。

跨國詐騙集團「太子集團」在台單位4日遭檢警大規模搜索，查扣超過45億元的資產，並拘提包含高級幹部在內共25位相關人士。（圖／調查局提供）

但據了解，檢調在第一時間前往和平大苑查看是否有脫產行為，並要進入停車場確認相關車籍資料以聲請查扣時，和平大苑管委會要求須出示檢方公函才能進入，並將此事告知管理和平大苑11戶資產的凃又文，凃又文得以回報集團財務長李添，李添隨即指揮助理李守禮和邱子恩將車藏匿。

邱子恩因此連夜將9輛超跑藏匿至W Hotel、君悅等5星級飯店，再將部分超跑開去內湖偏僻地區停放；李守禮則是透過中間人陳澤瑋將勞斯萊斯、賓士2輛車過戶到車商劉書豪、劉書榮兄弟名下，另1輛則透過車商過戶給別人。檢方目前共查扣29輛豪車，但至少還有2輛下落不明。

檢方在和平大苑停車場查扣多輛豪車。（圖／調查局提供）

而凃又文除了回報檢警已進入和平大苑查抄公司名下車牌，協助集團藏匿車輛，檢方也查出，她還聽從上級指示，將公司帳戶內的資產，以美金、日幣匯款到尼爾公司帳戶。

北檢認為，王昱棠等人皆是太子集團內重要幹部，涉案情節重大，恐有勾串、滅證之虞，因此向法院聲請羈押禁見；經法官審理，裁准王昱棠、辜淑雯、李守禮、邱子恩等4名羈押禁見，而凃又文卻以30萬元交保並限制住居，檢方已於今日準備提起抗告。

