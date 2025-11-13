獲國內外大獎 桃農業局獻獎

桃園市長張善政昨日下午主持市政會議，接受農業局呈獻榮獲「二○二五美國謬思創意大獎」兩項金獎及農業部「農再卓越獎全國第二組第一名」、「甲等績優縣市」等獎項。張市長表示，桃園農業推廣不僅在國內屢獲佳績，也受到國際肯定，顯見市府團隊在品牌塑造與活動創意上的努力深獲肯定。

本次「二○二五美國謬思創意大獎」獲獎的活動包括「花現台七－繡球金針農遊趣」與「水蜜桃趴」兩項亮點活動，充分展現桃園農業多元且具創意的一面。今年「桃園花彩節」雖受颱風影響提前結束，仍吸引大量遊客到訪，展現活動的高人氣與農業觀光潛力。桃園農業不僅只是種植與生產，更可結合創意、文化與美學，讓市民在欣賞農村之美的同時，也感受在地產業的價值與生命力。

農業局表示，此次除了以「花現台七－繡球金針農遊趣」及「水蜜桃趴」分別奪下「二○二五美國謬思創意大獎」雙金殊榮外，也於國內榮獲農業部「農再卓越獎全國第二組第一名」與「甲等績優縣市」兩大獎項，展現桃園推動農村再生的亮眼成果。桃園的農村再生以「培根計畫」出發，培育在地人才、讓居民自己說出社區的故事、共同規劃家鄉的未來。